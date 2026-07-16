जगन्नाथ पुरी का विमला देवी मंदिर: इनके बिना अधूरा है ‘महाप्रसाद’, साल में 3 दिन चढ़ता है मांस-मछली का भोग

"एक बार भगवान शिव वैकुंठ में विष्णु से मिलने पहुंचे और देखा कि भोजन के बाद कुछ अन्न के दाने (उच्छिष्ट) भूमि पर गिरे पड़े हैं। शिव ने बिना सोचे वह दाना उठाकर खा लिया, पर एक आधा दाना उनकी दाढ़ी में अटक गया। कैलाश लौटने पर नारद मुनि की नजर उस दाने पर पड़ी और उन्होंने वह भी खा लिया। जब देवी पार्वती को पता चला कि उनका हिस्सा नारद खा गए, तो वे रुष्ट होकर विष्णु के पास शिकायत लेकर पहुंचीं। विष्णु ने उन्हें आश्वस्त किया कि कलियुग में वे पुरी में विमला रूप में निवास करेंगी और प्रतिदिन उनके भोग का उच्छिष्ट ग्रहण करेंगी।"