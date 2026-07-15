Iron Dome Air Defense System: भारत में बनेंगी इजरायल के आयरन डोम की इंटरसेप्टर मिसाइलें, ‘राफेल’ तलाश रहा साझेदार, क्या होगा फायदा?

भारत सरकार लंबे समय से विदेशी रक्षा कंपनियों को ‘मेक इन इंडिया’ के तहत स्थानीय उत्पादन और निर्यात के लिए प्रोत्साहित कर रही है। राफेल के प्रस्तावित प्लांट से इस विजन को मजबूत बढ़ावा मिलेगा। भारतीय कंपनियां तकनीकी ज्ञान हासिल करेंगी, जिससे स्वदेशी रक्षा उद्योग और मजबूत होगा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भारत की प्राथमिकता है।

आयरन डोम जैसी उन्नत प्रणाली के उत्पादन से न सिर्फ आयात पर निर्भरता कम होगी, बल्कि भारत वैश्विक आपूर्ति शृंखला का हिस्सा भी बन सकता है। इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और रक्षा निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों के अनुसार, भारत-इजरायल रक्षा सहयोग पिछले कई वर्षों से मजबूत रहा है। बराक-8 के बाद आयरन डोम का स्थानीय उत्पादन इस साझेदारी को नई ऊंचाई देगा।