AI Reskilling: नौकरी बचाने के लिए पैरेंट्स को बदलना होगा अपना पुराना ढर्रा, वरना रेस से हो जाएंगे बाहर

AI Reskilling Guide : पैरेंट्स के लिए री-स्किलिंग और करियर सर्वाइवल गाइड आज का जॉब मार्केट एक बड़े उथल-पुथल से गुजर रहा है। ChatGPT, Claude और Midjourney जैसे जनरेटिव एआई टूल्स अब सिर्फ टेक-एक्सपर्ट्स तक सीमित नहीं हैं। ये टूल्स कोडिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग कैम्पेन डिज़ाइन कर रहे हैं, डेटा एनालिसिस संभाल रहे हैं और कस्टमर सर्विस को

ऑटोमेट कर रहे हैं। इस अचानक आए टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट ने सबसे ज़्यादा मिड-कैरियर प्रोफेशनल्स, विशेषकर पैरेंट्स पर दबाव बढ़ा दिया है। पैरेंट्स आज एक दोहरी मार झेल रहे हैं। उन्हें खुद को जॉब मार्केट में प्रासंगिक बनाए रखने के लिए अपस्किलिंग करनी है और अपने बच्चों को एक ऐसे फ्यूचर ऑफ वर्क के लिए तैयार करना है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि वह 10 साल बाद कैसा दिखेगा।