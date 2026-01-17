Jaipur Literature Festival 2026: AI की भूमिका बढ़ रही, इंसान को खुद को नए सिरे से तैयार करना होगा

ऐसे में इंसान को खुद को नए सिरे से तैयार करने की जरूरत आ पड़ी है। इन वक्ताओं ने कहा कि एआइ तेज़ी से दुनिया को बदल रहा है। तकनीकी और बौद्धिक कामों को अपने हाथ में ले रहा है, लेकिन इसके बावजूद इंसानी भावनाएं, रचनात्मकता और विवेक सबसे अहम रहेंगे। पैनल ने यह भी माना कि एआइ औसत काम कर सकता है, लेकिन असाधारण काम के लिए इंसानी सोच, अनुभव और भावनाएं जरूरी हैं। एआइ के युग में इंसान की हृूमन एज और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी।