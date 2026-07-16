Scientist Resignation: गगनयान और चंद्रयान पर खतरा: ISRO के वैज्ञानिकों के इस्तीफे से क्या पड़ेगा असर?

हालिया मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पिछले कुछ महीनों में 100 से अधिक वैज्ञानिकों के इस्तीफों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है, जिसके बाद अंतरिक्ष विभाग ने गगनयान और अन्य रणनीतिक परियोजनाओं से जुड़े वैज्ञानिकों के इस्तीफों की मंजूरी के नियम सख्त कर दिए हैं। दूसरी ओर, संसद में सरकार ने बताया कि इसरो में कुल 18,142 स्वीकृत पदों में से 15,529 पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि 2,613 पद अभी भी रिक्त हैं। इनमें वैज्ञानिक एवं तकनीकी श्रेणी के 1,636 पद खाली हैं। ऐसे में अनुभवी वैज्ञानिकों का संस्थान छोड़ना भविष्य की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए मानव संसाधन की चुनौती को और बढ़ा सकता है।