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राजस्थान में प्रॉपर्टी खरीदने के टिप्स: जमीन या फ्लैट के कागजात ऐसे जांचें, ये बातें आपके काम आ सकती हैं

अक्सर लोग जमीन-फ्लैट खरीदते समय धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए, हम आपको कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं जिससे आप सुरक्षित प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं।
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भारत

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Ravi Gupta

Jul 17, 2026

Process to Buy Property in Rajasthan, Guide to Buy Property,

प्रतीकात्मक तस्वीर | Credit- ChatGPT AI

Process to Buy Property in Rajasthan : प्रॉपर्टी खरीदना हर आम आदमी का सपना होता है, लेकिन सही फैसला लेना आसान नहीं। एक छोटी सी गलती आपकी मेहनत की कमाई को खतरे में डाल सकती है। इस गाइड में जानिए, राजस्थान में प्रॉपर्टी खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि आपका निवेश सुरक्षित और फायदेमंद रहे।

राजस्थान में बीते कुछ सालों में रियल एस्टेट में निवेश बढ़ा है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर जैसे शहरों में प्रॉपर्टी की डिमांड तेजी से बढ़ी है। लेकिन, फर्जीवाड़ा, अधूरी रजिस्ट्री, गलत दस्तावेज या नियमों की अनदेखी से कई लोग मुश्किल में फंस जाते हैं। खासकर मिडिल क्लास, स्टूडेंट्स और सीनियर सिटीजन के लिए सही जानकारी और सतर्कता बेहद जरूरी है।

स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया समझिए

1- प्रॉपर्टी की वैधता जांचें

  • सबसे पहले, जमीन या फ्लैट का टाइटल क्लियर है या नहीं, इसकी जांच करें।
  • जमीन का खसरा नंबर, पट्टा, लीज डीड, और जमाबंदी रिकॉर्ड देखें।
  • प्रॉपर्टी पर कोई लोन या कानूनी विवाद तो नहीं, यह तहसील या नगर निगम से कन्फर्म करें।
  • उस इलाके की DLC रेट (District Level Committee / सर्किल रेट) खुद igrs.rajasthan.gov.in पर चेक करें, ताकि सेलर या एजेंट के बताए दाम पर आंख मूंदकर भरोसा न करना पड़े।

2- बिल्डर/सेलर की विश्वसनीयता जांचें

  • बिल्डर या प्रोजेक्ट RajRERA (rera.rajasthan.gov.in) में रजिस्टर्ड है या नहीं, वहां रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर खुद वेरिफाई करें।
  • पुराने प्रोजेक्ट्स के रिव्यू और ग्राहक फीडबैक पढ़ें।
  • प्रॉपर्टी के मालिक के सभी दस्तावेज खुद देखें, सिर्फ फोटो/कॉपी पर भरोसा न करें।
  • अगर सेलर की तरफ से कोई पावर ऑफ अटॉर्नी (POA) होल्डर डील कर रहा है, तो POA असली और कानूनी रूप से वैध है या नहीं, इसकी अतिरिक्त जांच जरूर करें। फर्जीवाड़े के ज्यादातर मामलों में यही एक बड़ा जरिया बनता है।

3- जरूरी दस्तावेज और शुल्क

  • सेल डीड, एनओसी (No Objection Certificate), एन्कम्ब्रेंस सर्टिफिकेट, म्युटेशन, और टैक्स रसीदें अनिवार्य हैं।
  • फ्लैट खरीदते समय सिर्फ सेल डीड काफी नहीं है - Occupancy Certificate (OC) और Completion Certificate (CC) भी जरूर मांगें, ताकि यह पक्का हो सके कि बिल्डिंग कानूनी रूप से पूरी और रहने योग्य घोषित है।
  • स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस राजस्थान में इस तरह लगती है:
  • पुरुष/जॉइंट ओनरशिप: 6% स्टांप ड्यूटी
  • अकेली महिला मालिक: 5% स्टांप ड्यूटी (यानी महिलाओं को 1% की सीधी छूट मिलती है)
  • SC/ST/BPL वर्ग की महिलाओं को इसके अलावा और अतिरिक्त रियायत भी मिलती है
  • स्टांप ड्यूटी राशि पर 20% लेबर सेस अतिरिक्त लगता है (यानी 6% वाली दर असल में करीब 7.2% हो जाती है)
  • रजिस्ट्रेशन फीस सभी के लिए 1% (फ्लैट)
  • कुल मिलाकर, पुरुष खरीदार के लिए यह लगभग 8.2% और महिला खरीदार के लिए लगभग 7% तक बैठता है
  • यह DLC रेट या ट्रांजैक्शन वैल्यू, जो भी ज्यादा हो, उस पर कैलकुलेट होता है
  • रजिस्ट्री और स्टांप ड्यूटी पेमेंट अब e-Panjiyan / Rajnivesh पोर्टल (igrs.rajasthan.gov.in) के जरिए ऑनलाइन भी की जा सकती है।
  • स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत कुछ शर्तों के साथ ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट भी मिल सकती है। अपने CA या टैक्स सलाहकार से इसकी पुष्टि करें।

4- बैंक लोन की प्रक्रिया

  • बैंक से प्रॉपर्टी लोन लेने पर बैंक खुद भी वैधता जांचता है, फिर भी डॉक्युमेंट खुद वेरिफाई करें।
  • डाउन पेमेंट, ब्याज दर और प्रोसेसिंग फीस की तुलना करें।
  • ध्यान रखें कि ज्यादातर बैंक सिर्फ प्रॉपर्टी की वैल्यू पर लोन देते हैं। स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज अमूमन इसमें शामिल नहीं होते, इसलिए इनके लिए अलग से बजट रखें।

5- जमीन की प्रकृति और सीमाएं जांचें

  • अगर जमीन कृषि भूमि (एग्रीकल्चरल लैंड) है, तो ध्यान रखें कि राजस्थान में गैर-किसान या राज्य के बाहर के व्यक्ति के लिए इसे सीधे खरीदने के नियम अलग और सीमित हैं। पहले इसकी लैंड यूज कैटेगरी वेरिफाई करें।

6- लोकेशन और कनेक्टिविटी

  • स्कूल, अस्पताल, बाजार, ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं देखें।
  • भविष्य में उस इलाके में विकास की संभावना (जैसे नई सड़क, मेट्रो आदि) भी जांचें।

प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हर दस्तावेज की पूरी जांच और सरकारी रिकॉर्ड में मिलान जरूरी है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में कानूनी पचड़े में डाल सकता है। पूरी जांच-पड़ताल और सही दस्तावेजों के साथ ही आगे बढ़ें। किसी भी संदेह की स्थिति में प्रमाणित वकील या रियल एस्टेट एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए सतर्क रहें और जानकारी शेयर करें।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। यह पर्सनल वित्तीय या कानूनी सलाह नहीं है। स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस और टैक्स छूट से जुड़े नियम समय-समय पर बदलते रहते हैं, इसलिए निवेश से पहले प्रमाणित सलाहकार या सरकारी पोर्टल से नवीनतम दरों की पुष्टि जरूर करें।

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Updated on:

17 Jul 2026 12:24 pm

Published on:

17 Jul 2026 12:24 pm

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