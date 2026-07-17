AI के दौर में पैरेंटिंग: बच्चों के नए डिजिटल साथी को कितना जानते हैं माता-पिता?

हर नई तकनीक अपने साथ संभावनाएं और जोखिम दोनों लेकर आती है। कभी कैलकुलेटर आने पर कहा गया कि बच्चे गणित भूल जाएंगे। इंटरनेट आया तो, चिंता हुई कि किताबों का महत्व खत्म हो जाएगा। आज AI को लेकर भी ऐसी ही बहस चल रही है। असलियत यह है कि AI न तो बच्चों का दुश्मन है और न ही माता-पिता की जगह लेने वाला कोई जादुई उपकरण। यह एक ऐसा डिजिटल सहायक है, जो सही इस्तेमाल होने पर सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बना सकता है। लेकिन अगर बिना समझ के इसका उपयोग किया जाए, तो यह बच्चों की सोचने-समझने की क्षमता, गोपनीयता और डिजिटल सुरक्षा पर असर डाल सकता है।