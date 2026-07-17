Begum Hamida Habibullah : कौन हैं बेगम हमीदा हबीबुल्लाह? महिला क्रिकेट को मुकाम पर पहुंचाने में क्या है उनका योगदान?

बेगम हमीदा हबीबुल्लाह ने राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाई। वर्ष 1965 में उन्होंने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। वे हैदरगढ़ (बाराबंकी) से विधायक चुनी गई थीं। वे एक सफल विधायक, राज्यमंत्री तथा बाद में राज्यसभा सदस्य रहीं। वे 1969 से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) की निर्वाचित सदस्य रहीं और 1972-76 तक UPCC महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं। वे उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की संस्थापक अध्यक्ष रहीं। उर्दू अकादमी का उद्घाटन 1972 में हमीदा के हाथों हुआ। वह संस्थापक अध्यक्ष बनीं। बाद में 1972-76 और फिर 1982 में दोबारा पुनर्निर्वाचित हुईं। उन्होंने राजनीति को केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं, बल्कि समाज सेवा का साधन माना। महिला अधिकारों, शिक्षा, ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय के मुद्दों को उन्होंने सदैव प्राथमिकता दी।