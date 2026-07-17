Hydrogen Train : भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पटरी पर, दुनिया में सबसे पहले कहां चली थी यह ट्रेन और किन-किन देशों में दौड़ रही

पहला, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए हाइड्रोजन बनाया जाता है। इसमें बिजली का इस्तेमाल करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग किया जाता है और फिर इसे खास स्टोरेज टैंक में सुरक्षित रखा जाता है। दूसरा, हाइड्रोजन को 500 बार (bar) के प्रेशर पर कंप्रेस किया जाता है, जिससे कम जगह में ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन स्टोर किया जा सके। आखिर में, इसे 350 बार के तय प्रेशर पर दो अलग-अलग हाइड्रोजन डिस्पेंसर से भरा जाता है। इससे हाइड्रोजन से चलने वाली दोनों पावर कारों को एक साथ रिफ्यूल किया जा सकता है और ट्रेन के टर्नअराउंड टाइम (वापसी की तैयारी का समय) में कमी आती है।