UNSC की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत का चुनावी अभियान तेज; इस बार चुनौती बनेगा ताजिकिस्तान, 70 के दशक में पाकिस्तान से हारा भारत

अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना : यह UNSC का सबसे प्राथमिक और मूल कार्य है, जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत इसे विशेष अधिकार प्राप्त हैं।

विवादों का शांतिपूर्ण समाधान : देशों के बीच विवादों की जांच करना और उन्हें बातचीत, मध्यस्थता या न्यायिक निपटान जैसे शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाने की सिफारिश करना।

प्रतिबंध लगाना : शांति भंग करने वाले देशों या समूहों पर आर्थिक प्रतिबंध, हथियार प्रतिबंध, यात्रा प्रतिबंध जैसे उपाय लागू करना।

सैन्य कार्रवाई को अधिकृत करना : जब शांतिपूर्ण उपाय पर्याप्त न हों, तो सामूहिक सैन्य कार्रवाई को मंज़ूरी देना।

शांति स्थापना अभियान (Peacekeeping) भेजना : संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में शांतिरक्षक सेना और पर्यवेक्षक मिशन तैनात करना।

नए सदस्यों की सिफारिश : नए देशों को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता देने और महासचिव की नियुक्ति के लिए महासभा को सिफारिश करना।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) से संबंधित कार्य : ICJ के न्यायाधीशों के चुनाव में महासभा के साथ मिलकर भाग लेना और ICJ के फैसलों को लागू कराने में मदद करना।

आतंकवाद-रोधी उपाय : आतंकवाद के वित्तपोषण पर रोक, आतंकी संगठनों को सूचीबद्ध करने जैसे प्रतिबंध व्यवस्था लागू करना (जैसा आपके पहले प्रश्न में भी उल्लेख था)।

मानवीय हस्तक्षेप (HADR) : प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय संकटों में राहत कार्यों को समन्वित करना।