26 वर्ष की उम्र में Type 1 Diabetes से मौत : इंसुलिन छोड़ना पड़ा भारी, डॉक्टर से समझिए लक्षण और जोखिम

Type 1 Diabetes Death Story :"अस्पताल लाने पर वो बेसुध पड़ा था, सांस तेज चल रही थी, उसके शरीर से तेज गंध (फल या नेल पॉलिश जैसी) आ रही थी…" टाइप 1 के इन लक्षणों को डॉ. प्रियम बोरदोलोई ने X पर शेयर किया है। बताया है कि कैसे एक महज 26 साल का युवा इंसुलिन बंद करने के कारण दुनिया से चल बसा। आइए, टाइप 1 डायबिटीज के लक्षण, रिस्क से लेकर तमाम जरूरी बातों को समझते हैं।