क्या फिर से राजनीति में एंट्री करेंगे उदयभान करवरिया? इलाहाबाद का वो कांड जब यूपी में पहली बार चली थी AK-47

उदयभान करवरिया कौशांबी के प्रभावशाली ब्राह्मण राजनीतिक परिवार से आते हैं। वह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर दो बार विधायक रह चुके हैं। उदयभान करवरिया उत्तर प्रदेश की बारा विधानसभा सीट से 2002 और 2007 में लगातार दो बार विधायक चुने गए थे। करवरिया परिवार के अन्य सदस्य भी राजनीति में सक्रिय रहे हैं। कपिल मुनि करवरिया बसपा से सांसद रहे। सूरजभान करवरिया विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) रहे। नीलम करवरिया उदयभान की पत्नी हैं और भाजपा विधायक रह चुकी हैं।प्रयागराज-कौशांबी क्षेत्र में करवरिया परिवार को लंबे समय से प्रभावशाली राजनीतिक परिवार माना जाता है।