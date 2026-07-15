आमिर खान बोले, “गौरी हिंदू नहीं…” क्या पहली दो पत्नियों ने धर्म बदला था? जानिए पूरे परिवार का धार्मिक परिचय

शादी नंबर 2 - किरण राव (2005-2021): किरण, आमिर की फिल्म 'लगान' में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर आशुतोष गोवारिकर के साथ काम कर रही थीं, यहीं से दोनों की नज़दीकियां बढ़ीं। 28 दिसंबर 2005 को दोनों ने शादी की। 5 दिसंबर 2011 को दोनों ने सरोगेसी के ज़रिए बेटे आज़ाद राव खान के जन्म की घोषणा की। जुलाई 2021 में आमिर और किरण ने अपने अलगाव का ऐलान किया, हालांकि दोनों ने स्पष्ट किया कि यह तलाक नहीं बल्कि एक शांतिपूर्ण अलगाव है और वे बेटे आज़ाद की परवरिश साथ मिलकर करते रहेंगे। किरण आज एक सफल फिल्ममेकर हैं, जिनकी हालिया फिल्म 'लापता लेडीज़' को खूब सराहा गया था।