सावधान! अब सुरक्षित नहीं पासवर्ड, हैकर्स ने AI से निकाल लिया OTP का भी जुगाड़, जानें क्या है सेशन हाईजैक?

आधुनिक दौर में तेजी से बढ़ रहे साइबर खबरों पर एक्सपर्ट ने अपनी-अपनी राय दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने कहा- साइबर खतरे बहुत तेजी से जटिल हो रहे हैं। जो चुनौतियां पहले सालों में सामने आती थीं, वे अब कुछ ही हफ्तों में हकीकत बन रही हैं। साइबर सुरक्षा कंपनी SISA के CEO दर्शन शांतमूर्ति ने कहा कि साइबर सुरक्षा अब सिर्फ किसी कंपनी के IT विभाग का काम नहीं रह गई है, बल्कि यह पूरे बिजनेस और संस्थान की रणनीति का सबसे अहम हिस्सा बन चुकी है। CERT-In के महानिदेशक डॉ. संजय बहल का कहना है कि ऐसे में लगातार खतरों को भांपना, आपस में तालमेल रखना और सही समय पर जानकारी साझा करना ही डिजिटल भरोसे को सुरक्षित रख सकता है।