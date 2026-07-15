Forensic Tests: सच जानने के लिए लाइ डिटेक्टर से लेकर इंजेक्शन तक: जानिए 3 फोरेंसिक टेस्ट और उनकी कानूनी हदें

नार्को, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए पुलिस आरोपी से घुमा-फिराकर सवाल पूछती है, जिनमें 90% सवाल सीधे केस से जुड़े होते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट में झूठ बोलने पर बढ़ने वाली दिल की धड़कन, सांस की रफ्तार और शारीरिक तनाव (असामान्य गतिविधि) को रिकॉर्ड किया जाता है। ब्रेन मैपिंग टेस्ट में आरोपी से बिना कुछ कहे उसकी केवल मस्तिष्क की तरंगों के जरिये यह पता लगाया जाता है कि उसके दिमाग में अपराध की कोई पुरानी याद या छिपी गतिविधि है या नहीं। खास बात यह है कि इन टेस्ट्स में आरोपी सीधे तौर पर अपना अपराध स्वीकार नहीं करता और न ही किसी का नाम लेता है, बल्कि वह केवल घटनाक्रम के बारे में बताता है। यही वजह है कि इनसे मिलने वाले अप्रत्यक्ष सुबूतों (इनडायरेक्ट एविडेंस) के 90% जवाब बिल्कुल सटीक होते हैं, जो जांच को सही दिशा देते हैं।