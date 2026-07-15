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PMAY : पक्का घर पाने का सपना कैसे होगा पूरा? PM आवास योजना में आवेदन से मंजूरी तक की समझें पूरी प्रक्रिया

PM Awas Yojana (PMAY) में आवेदन से लेकर घर की मंजूरी तक का पूरा Process जानिए। समझें पात्रता नियम (Eligibility), जरूरी डाक्यूमेंट्स की लिस्ट और आवेदन खारिज (Reject) होने के मुख्य कारण।
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भारत

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Avaneesh Kumar Mishra

Jul 15, 2026

PMAY apply online process

PMAY apply online process : प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कैसे मिलता है लाभ, समझें पूरी प्रक्रिया, PC- Chatgpt

PMAY : अपना पक्का घर होना लगभग हर परिवार का सपना होता है। लेकिन बढ़ती महंगाई, जमीन और निर्माण लागत के कारण लाखों परिवारों के लिए यह सपना पूरा करना आसान नहीं है। इसी जरूरत को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) शुरू की, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है।

अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ चाहिए तो वे क्या करें? क्या ग्राम प्रधान या पार्षद की मदद से मकान मिल सकता है? आवेदन ऑनलाइन करना होगा या ऑफलाइन? पात्रता क्या है और किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है? आइए जानते हैं पूरी प्रक्रिया…।

क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना?

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य हर जरूरतमंद परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराना है।

यह योजना दो हिस्सों में लागू की जाती है-

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) यह योजना गांवों में रहने वाले गरीब और बेघर परिवारों के लिए है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) यह योजना शहरों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए चलाई जाती है। सरकार का लक्ष्य ऐसे परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है।

सबसे पहले जानिए, क्या आप पात्र हैं?

आवेदन करने से पहले यह समझना जरूरी है कि योजना का लाभ हर व्यक्ति को नहीं मिलता। सामान्य तौर पर पात्रता के कुछ प्रमुख मानक हैं।

  • परिवार के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
  • परिवार का कोई सदस्य सरकारी आवास योजना का लाभ पहले न ले चुका हो।
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) या निम्न आय वर्ग (LIG) में होना चाहिए।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक जनगणना (SECC) के आधार पर पात्रता तय की जाती है।
  • आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।

यदि आपके पास पहले से पक्का मकान है तो आपका आवेदन अस्वीकृत हो सकता है।

क्या केवल ग्राम प्रधान या पार्षद की सिफारिश से मकान मिल जाता है? यह सबसे बड़ा भ्रम है। कई लोग मानते हैं कि ग्राम प्रधान या पार्षद का सिफारिशी पत्र मिल जाए तो आवास स्वीकृत हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। ग्राम प्रधान और पार्षद की भूमिका महत्वपूर्ण जरूर होती है, लेकिन अंतिम फैसला सरकारी नियमों और सत्यापन प्रक्रिया के आधार पर होता है। यानी केवल किसी जनप्रतिनिधि की सिफारिश से मकान नहीं मिलता।

ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान कैसे कर सकता है मदद?

यदि आप गांव में रहते हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ लेना चाहते हैं, तो ग्राम प्रधान आपकी मदद कर सकता है।ग्राम प्रधान गांव में पात्र परिवारों की पहचान करने और उन्हें योजना की जानकारी देने का काम करता है। यदि आपका नाम पात्र लाभार्थियों की सूची में नहीं है, तो प्रधान संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दे सकता है। आवेदन से जुड़े दस्तावेजों को सही कराने और आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने में भी ग्राम प्रधान मदद करता है। कई बार लाभार्थी को ब्लॉक कार्यालय तक पहुंचने में कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में प्रधान प्रशासन से संपर्क स्थापित कराने में मदद कर सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि प्रधान केवल प्रक्रिया में सहयोग कर सकता है, अंतिम स्वीकृति नहीं दे सकता।

शहरी क्षेत्रों में पार्षद की क्या भूमिका होती है?

शहरों में यह जिम्मेदारी पार्षद और नगर निकायों की होती है। पार्षद लोगों को योजना की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया समझाने में मदद कर सकते हैं। नगर निगम या नगर पालिका में आवेदन जमा कराने से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आवेदन के बाद स्थानीय स्तर पर होने वाले सत्यापन में पार्षद की भूमिका हो सकती है। लेकिन यहां भी अंतिम निर्णय नगर निगम और संबंधित विभागों द्वारा लिया जाता है।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

CSC केंद्र से भी कर सकते हैं आवेदन

यदि आपके पास इंटरनेट या तकनीकी जानकारी नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। देशभर में मौजूद कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। CSC ऑपरेटर आपके दस्तावेजों की मदद से आवेदन प्रक्रिया पूरी कर देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह तरीका काफी लोकप्रिय है।

ऑफलाइन आवेदन का तरीका क्या है?

आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

योजना के तहत आवेदन करते समय कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी, अन्य पहचान पत्र, बैंक पासबुक, बैंक खाता विवरण। संपर्क साधने के लिए मोबाइल नंबर। इसके साथ ही आय और निवास प्रमाण पत्र। यदि स्वयं की जमीन पर मकान बनवाना चाहते हैं तो जमीन के कागजात भी जरूरी हो सकते हैं।

आवेदन के बाद क्या होता है?

बहुत से लोगों को लगता है कि आवेदन जमा करते ही मकान स्वीकृत हो जाएगा। लेकिन इसके बाद कई चरणों की प्रक्रिया होती है। पहला चरण दस्तावेज सत्यापन का होता है। संबंधित विभाग आपके दस्तावेजों की जांच करता है। दूसरा चरण पात्रता जांच का होता है। यह देखा जाता है कि आवेदक वास्तव में योजना के मानकों को पूरा करता है या नहीं। तीसरा चरण फील्ड वेरिफिकेशन का होता है। अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर जांच की जा सकती है। चौथे चरण में आपका आवेदन स्वीकृत होता है। सभी मानकों पर खरा उतरने के बाद आवेदन स्वीकृत किया जाता है। पांचवां चरण राशि जारी होने का होता है। स्वीकृति मिलने के बाद सहायता राशि चरणबद्ध तरीके से जारी की जाती है।

किन कारणों से आवेदन खारिज हो सकता है?

  • गलत जानकारी देना
  • दस्तावेजों में त्रुटि
  • आधार और बैंक खाते में नाम अलग होना
  • पहले से पक्का मकान होना
  • पात्रता मानकों को पूरा न करना
  • गलत या फर्जी दस्तावेज लगाना

इसलिए आवेदन करते समय सभी जानकारियां सही देना बेहद जरूरी है।

क्या लाभार्थी को पूरी राशि एक साथ मिलती है?

लाभार्थी को एकमुश्त राशि नहीं मिलती है। आमतौर पर आवास निर्माण के लिए मिलने वाली सहायता राशि किस्तों में जारी की जाती है। निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर अलग-अलग चरणों में भुगतान किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि राशि का उपयोग वास्तव में मकान निर्माण में ही हो।

क्या नए आवेदन अभी भी किए जा सकते हैं?

सरकार समय-समय पर योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया और लाभार्थी चयन अभियान चलाती रहती है। इसलिए इच्छुक लोगों को अपने ग्राम पंचायत, नगर निगम, ब्लॉक कार्यालय या आधिकारिक पोर्टल से नवीनतम जानकारी लेते रहना चाहिए।

यह काम बिल्कुल भी न करें

यदि आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो किसी बिचौलिए या दलाल के चक्कर में न पड़ें। योजना पूरी तरह सरकारी प्रक्रिया के तहत संचालित होती है। ग्राम प्रधान, पार्षद, पंचायत सचिव, नगर निगम और CSC केंद्र आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन अंतिम स्वीकृति केवल पात्रता और सरकारी सत्यापन के आधार पर ही मिलती है।

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Updated on:

15 Jul 2026 04:42 pm

Published on:

15 Jul 2026 04:42 pm

Hindi News / Magazine / PMAY : पक्का घर पाने का सपना कैसे होगा पूरा? PM आवास योजना में आवेदन से मंजूरी तक की समझें पूरी प्रक्रिया

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