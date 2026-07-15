पेट्रोल पंप पर XP95, XP100, E20 या रेगुलर पेट्रोल? आपकी गाड़ी के लिए कौन सा फ्यूल सही, समझिए पूरी कहानी

जब इंजन के अंदर पिस्टन हवा और पेट्रोल के मिश्रण को दबाता है, तब स्पार्क प्लग सही समय पर चिंगारी पैदा करता है और ईंधन जलता है। इसी प्रक्रिया से शक्ति पैदा होती है। लेकिन कई बार ईंधन दबाव सहन नहीं कर पाता और स्पार्क प्लग के सक्रिय होने से पहले ही जल जाता है। इसे 'इंजन नॉकिंग' कहा जाता है। नॉकिंग के कारण इंजन में खड़खड़ाहट होती है, प्रदर्शन घटता है और लंबे समय में इंजन को नुकसान भी पहुंच सकता है। यहीं ऑक्टेन रेटिंग काम आती है। सरल भाषा में कहें तो ऑक्टेन रेटिंग बताती है कि कोई पेट्रोल इंजन के अंदर कितना दबाव सह सकता है, बिना समय से पहले जले।