‘लज्जा’ उपन्यास से सुर्खियों में आईं तसलीमा नसरीन से जुड़े 5 विवाद, 19 साल बाद भारत आ रही हैं उपन्यासकार

दिल्ली में तसलीमा नसरीन को सात महीनों से अधिक समय तक गृह मंत्रालय के एक अज्ञात 'सेफ हाउस' (चित्तरंजन पार्क के पास) में लगभग नजरबंद रखा गया। उन्हें किसी से मिलने या बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। उनके गिरते स्वास्थ्य और अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण, 19 मार्च 2008 को वे भारत छोड़ कर पुनः यूरोप (स्वीडन) चली गईं। यही वह समय था जब वे आधिकारिक तौर पर दीर्घकालिक निवास के रूप में पिछली बार भारत में थीं। हालांकि, बाद के वर्षों (2011 के बाद) में उन्हें भारत सरकार ने हर साल 'रेजिडेंट परमिट' की अवधि बढ़ाने की अनुमति मिलती रही, जिसके कारण वे दिल्ली में अत्यंत सुरक्षित और नियंत्रित माहौल में आती-जाती रहीं, लेकिन कोलकाता की धरती पर उनके प्रवेश पर अघोषित पाबंदी लगी रही।