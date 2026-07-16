Jaswant Singh Khalra: ‘सतलुज’ के जसवंत और रियल हीरो जसवंत सिंह खालड़ा की कहानी में क्या है फर्क? जानिए पूरी सच्चाई

जसवंत सिंह खालड़ा का जन्म 2 नवंबर 1952 को पंजाब के तरनतारन जिले में हुआ था। वे पेशे से एक बैंक कर्मचारी थे, लेकिन सामाजिक और मानवाधिकार मुद्दों में उनकी गहरी रुचि थी। 1980 और 1990 के दशक में जब पंजाब आतंकवाद, उग्रवाद और पुलिस अभियानों के दौर से गुजर रहा था, तब बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने और कथित फर्जी मुठभेड़ों के आरोप सामने आने आने लगे थे। जसवंत सिंह के आसपास के निर्दोष लोगों की पुलिस ने जान ले ली। यह सब देखकर उनका इसी दौरान खालड़ा ने एक ऐसी जांच शुरू की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा।