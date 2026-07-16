16 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Magazine

Jaswant Singh Khalra: ‘सतलुज’ के जसवंत और रियल हीरो जसवंत सिंह खालड़ा की कहानी में क्या है फर्क? जानिए पूरी सच्चाई

Jaswant Singh Khalra : सतलुज फिल्म जी5 पर रिलीज हुई और 48 घंटे के बाद प्लेटफॉर्म से हटा ली गई। फिल्म को भारत के सिनेमा हॉल में भी रिलीज नहीं की गई। इसके बावजूद लोगों ने इधर-उधर से डाउनलोड करके फिल्म देख ली और अब यह चर्चा चल पड़ी है कि क्या 'सतलुज' (Punjab 95) फिल्म की कहानी पूरी तरह असली है? मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा कौन थे? फिल्म के जसवंत सिंह और रियल लाइफ के जसवंत सिंह खालड़ा की कहानी में क्या अंतर है? आइए जानते हैं।
4 min read
Google source verification

भारत

image

Swatantra Mishra

Jul 16, 2026

Punjab 95 controversy Satluj Movie Review Diljit Dosanjh Punjab 95 Jaswant Singh Khalra Case

सतलुज फिल्म के हीरो जसवंत सिंह और मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह कालरा की कहानी में क्या फर्क है?

Jaswant Singh Khalra: जब भी पीरियड या इतिहास पर कोई फिल्म बनती है, तब दर्शकों के मन में यह सवाल उठता है कि पर्दे पर दिखाई गई कहानी कितनी सच है। पंजाब की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म 'सतलुज' (Satluj) भी ऐसा ही एक उदाहरण है। यह फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन से प्रेरित है, लेकिन यह उनकी जीवनी (Biopic) नहीं है। फिल्म में कई घटनाएं, पात्र और परिस्थितियां वास्तविक इतिहास से ली गई हैं, जबकि कई हिस्सों को सिनेमाई प्रभाव, कानूनी कारणों और कहानी की गति बनाए रखने के लिए बदला गया है।

कौन थे असली जसवंत सिंह खालड़ा?

जसवंत सिंह खालड़ा का जन्म 2 नवंबर 1952 को पंजाब के तरनतारन जिले में हुआ था। वे पेशे से एक बैंक कर्मचारी थे, लेकिन सामाजिक और मानवाधिकार मुद्दों में उनकी गहरी रुचि थी। 1980 और 1990 के दशक में जब पंजाब आतंकवाद, उग्रवाद और पुलिस अभियानों के दौर से गुजर रहा था, तब बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने और कथित फर्जी मुठभेड़ों के आरोप सामने आने आने लगे थे। जसवंत सिंह के आसपास के निर्दोष लोगों की पुलिस ने जान ले ली। यह सब देखकर उनका इसी दौरान खालड़ा ने एक ऐसी जांच शुरू की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा।

खालड़ा ने श्मशानों में जाकर ढूंढी हकीकत

जसवंत खालड़ा ने अमृतसर के दुर्गियाना, तरनतारन और पट्टी श्मशान घाटों के रिकॉर्ड और नगर निगम के दस्तावेजों का अध्ययन किया। उन दस्तावेजों के आधार पर दुनिया के सामने सच लाने की कोशिश की। इन रिकॉर्ड में बड़ी संख्या में ऐसे शवों का उल्लेख था, जिनका अंतिम संस्कार "लावारिस" या "अज्ञात" व्यक्ति बताकर पुलिस द्वारा करवा दिया गया था। दरअसल, ये लाशें पुलिस द्वारा ठिकाने लगाए गए व्यक्तियों की थी।

खालड़ा का दावा था कि इनमें से अनेक लोग वास्तव में पुलिस हिरासत में मारे गए थे और उनके परिवारों को कभी यह नहीं बताया गया कि उनके साथ क्या हुआ। उन्होंने केवल आरोप नहीं लगाए, बल्कि सरकारी रजिस्टर, अंतिम संस्कार के रिकॉर्ड और आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर अपने निष्कर्ष सार्वजनिक किए। यही बात उनके अभियान को अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है।

फिल्म में इस जांच को कैसे दिखाया गया है?

फिल्म में जसवंत सिंह को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है जो सरकारी रिकॉर्ड में छिपे सच को खोज निकालता है। दर्शकों को यह दिखाया जाता है कि किस प्रकार छोटे-छोटे दस्तावेज जोड़कर वह एक बड़े मानवाधिकार उल्लंघन का खुलासा करता है। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल थी।

फिल्म में कई घटनाओं के बदले क्रम

असल जिंदगी में यह जांच महीनों या दिनों में पूरी नहीं हुई थी। खालड़ा ने वर्षों तक अलग-अलग कार्यालयों में जाकर रिकॉर्ड जुटाए, दस्तावेजों की तुलना की, गवाहों से बातचीत की और तथ्यों की पुष्टि की। यह एक बेहद जोखिमभरा और धैर्यपूर्ण काम था। फिल्म इस लंबी प्रक्रिया को लगभग दो घंटे की कहानी में समेट देती है। इसलिए कई घटनाओं को जोड़ दिया गया है या उनका क्रम बदल दिया गया है।

फिल्म के सभी पात्र वास्तविक नहीं

फिल्म का मुख्य पात्र जसवंत सिंह, वास्तविक जिंदगी के खालड़ा की कहानी से प्रेरित है, लेकिन अधिकांश सहायक पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। कई पुलिस अधिकारी, सरकारी कर्मचारी और अन्य किरदार वास्तविक व्यक्तियों का मिश्रित रूप हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि फिल्म किसी एक व्यक्ति पर प्रत्यक्ष आरोप लगाने के बजाय उस दौर की व्यापक परिस्थितियों को दिखा सके। यह तरीका कई वास्तविक घटनाओं पर आधारित फिल्मों में अपनाया जाता है।

परिवार की भूमिका: फिल्म बनाम वास्तविकता

फिल्म में जसवंत सिंह के पारिवारिक जीवन को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। उनकी पत्नी, बच्चों और परिवार के साथ संबंधों को कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। वास्तविक जीवन में भी उनकी पत्नी परमजीत कौर खालड़ा का योगदान असाधारण था।

6 सितंबर 1995 को जसवंत सिंह खालड़ा के कथित अपहरण के बाद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अदालतों के दरवाजे खटखटाए, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से संपर्क किया और वर्षों तक न्याय की लड़ाई लड़ी।

फिल्म में यह संघर्ष दिखाया गया है, लेकिन वास्तविक जीवन में यह लड़ाई लगभग डेढ़ दशक तक चली। इतने लंबे कानूनी संघर्ष को फिल्म में विस्तार से दिखाना संभव नहीं था।

अपहरण और हत्या का मामला

वास्तविक घटनाओं के अनुसार, 6 सितंबर 1995 को खालड़ा को उनके घर के बाहर से कथित रूप से पंजाब पुलिस के कुछ अधिकारियों ने उठा लिया। इसके बाद वे कभी वापस नहीं लौटे।

बाद में कई गवाह सामने आए। कुछ पुलिसकर्मियों के बयानों और जांच एजेंसियों की जांच के आधार पर अदालतों ने माना कि उनका अपहरण किया गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। यह मामला भारत के सबसे चर्चित मानवाधिकार मामलों में शामिल हुआ। फिल्म में इस पूरी घटना को नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया गया है। कुछ संवाद, दृश्य और परिस्थितियां काल्पनिक हैं, लेकिन मूल घटनाक्रम वास्तविक मामले से प्रेरित है।

कानूनी लड़ाई में क्या हुआ?

फिल्म में न्यायिक प्रक्रिया को सीमित रूप में दिखाया गया है, जबकि वास्तविकता में यह मामला वर्षों तक अदालतों में चला। इस मामले की जांच सीबीआई और कई केंद्रीय एजेंसियों तक पहुंची। कई गवाहों के बयान दर्ज हुए। अंततः कुछ पुलिस अधिकारियों को दोषी ठहराया गया और उन्हें सजा सुनाई गई। खालड़ा का संघर्ष उनकी मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं हुआ। उनकी पत्नी और परिवार ने वर्षों तक न्याय के लिए लड़ाई जारी रखी।

फिल्म में क्या बदल दिया गया?

फिल्म को देखते समय यह समझना जरूरी है कि यह एक दस्तावेजी फिल्म नहीं है। निर्देशक ने कई स्तरों पर रचनात्मक स्वतंत्रता ली है। दरअसल फिल्म में बदलावों का उद्देश्य कहानी को अधिक प्रभावशाली बनाना था, न कि इतिहास को बदलना।

  • कई घटनाओं का समय बदल दिया गया।
  • कुछ पात्रों को मिलाकर एक नया पात्र बनाया गया।
  • कई संवाद पूरी तरह काल्पनिक हैं।
  • जांच की प्रक्रिया को छोटा और अधिक रोमांचक बनाया गया।
  • कई घटनाओं को भावनात्मक प्रभाव बढ़ाने के लिए बदला गया।
  • कानूनी और राजनीतिक संदर्भों को सीमित रखा गया।

क्या फिल्म पूरी तरह सच है?

फिल्म की कहानी को पूरी तरह सच कहने की बजाय यह कहना अधिक उचित होगा कि फिल्म "सच्ची घटनाओं से प्रेरित" है। फिल्म एक व्यक्ति के साहस, नैतिकता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष को प्रस्तुत करती है, जबकि वास्तविक इतिहास में उससे जुड़े कई कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक पहलू कहीं अधिक विस्तृत हैं।

दुनिया के लिए जसवंत सिंह खालड़ा बन गए प्रेरणा

आज जसवंत सिंह खालड़ा को भारत के प्रमुख मानवाधिकार रक्षकों में गिना जाता है। उन्होंने ऐसे समय में सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर गंभीर आरोपों को सार्वजनिक किया, जब ऐसा करना अत्यंत जोखिमभरा था।

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Jul 2026 11:08 am

Published on:

16 Jul 2026 11:08 am

Hindi News / Magazine / Jaswant Singh Khalra: ‘सतलुज’ के जसवंत और रियल हीरो जसवंत सिंह खालड़ा की कहानी में क्या है फर्क? जानिए पूरी सच्चाई

बड़ी खबरें

View All

Magazine

ट्रेंडिंग

जगन्नाथ पुरी का विमला देवी मंदिर: इनके बिना अधूरा है ‘महाप्रसाद’, साल में 3 दिन चढ़ता है मांस-मछली का भोग

Vimala Devi Mandir, Puri Rath Yatra, Jagannath Mandir,
Magazine

देश में भूजल संकट गहराया; पंजाब-हरियाणा में ग्राउंडवाटर खत्म! राजस्थान की स्थिति चिंताजनक, जानें भारत के अलावा किन देशों में पानी का संकट?

Groundwater Crisis
Magazine

Iron Dome Air Defense System: भारत में बनेंगी इजरायल के आयरन डोम की इंटरसेप्टर मिसाइलें, ‘राफेल’ तलाश रहा साझेदार, क्या होगा फायदा?

Rafael will make Iron Dome interceptor missiles in India
Magazine

आमिर खान बोले, “गौरी हिंदू नहीं…” क्या पहली दो पत्नियों ने धर्म बदला था? जानिए पूरे परिवार का धार्मिक परिचय

Aamir Khan on Love Jihad, Aamir Khan wife,
Magazine

‘लज्जा’ उपन्यास से सुर्खियों में आईं तसलीमा नसरीन से जुड़े 5 विवाद, 19 साल बाद भारत आ रही हैं उपन्यासकार

Taslima Nasrin News.
Magazine
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.