BrahMos Missile : जिस ब्रह्मोस से आतंकियों की खटिया में निशाने की बात कर रहे डिप्टी सीएम, जानिए कब और कैसे बनी, क्यों है खास

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने हाल ही में आतंकियों के ठिकानों पर सटीक कार्रवाई को लेकर ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र किया। उन्होंने अपने एक हालिया बयान में कहा कि हम अब इतने सक्षम हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल से इसके बाद एक बार फिर ब्रह्मोस चर्चा के केंद्र में आ गई है। भारत की यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आज दुनिया की सबसे खतरनाक और भरोसेमंद मिसाइल प्रणालियों में गिनी जाती है। इसकी खासियत सिर्फ इसकी रफ्तार नहीं, बल्कि दुश्मन के ठिकानों को बेहद सटीकता के साथ निशाना बनाने की क्षमता भी है।