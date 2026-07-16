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बांकीपुर उपचुनाव से पहले RJD को बड़ा झटका, मृत्युंजय तिवारी ने दिया इस्तीफा; बोले-अपमानित होकर राजनीति नहीं कर सकता

Mrityunjay Tiwari Resignation: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के वरिष्ठ प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने प्रवक्ता समेत पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया।
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पटना

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Anand Shekhar

Jul 16, 2026

RJD Mrityunjay Tiwari

राजद के वरिष्ठ प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी (फ़ोटो- ANI)

Mrityunjay Tiwari Resigns: बिहार में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) को संगठन के स्तर पर एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के प्रमुख चेहरों में से एक और वरिष्ठ प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने प्रवक्ता पद समेत पार्टी के सभी पदों से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने RJD के राज्य नेतृत्व को अपना इस्तीफा सौंपा और पार्टी के शीर्ष नेताओं पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने का सीधा आरोप लगाया।

मंगनी लाल मंडल की मौजूदगी में छोड़ी पार्टी, बोले- अपमानित होकर राजनीति नहीं हो सकती

मृत्युंजय तिवारी ने RJD ऑफिस में प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल और कई वरिष्ठ नेताओं व पदाधिकारियों की मौजूदगी में अपने फैसले की घोषणा की। इस्तीफे का कारण बताते हुए उन्होंने कहा, "आज मैंने राष्ट्रीय जनता दल के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। मैंने राज्य कार्यालय में सभी वरिष्ठ नेताओं के सामने स्पष्ट रूप से कहा कि इस पार्टी में मुझ जैसे समर्पित और वफादार कार्यकर्ता के लिए कोई सम्मान नहीं बचा है। बार-बार आवाज़ उठाने के बावजूद, किसी भी वरिष्ठ नेता ने मेरी चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया।"

मृत्युंजय तिवारी ने आगे कहा, "मैंने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सामने भी कई बार अपनी शिकायतें रखीं, लेकिन उन्होंने भी उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। स्वाभिमानी व्यक्ति अपमान सहकर राजनीति नहीं कर सकता। इसलिए, मेरे लिए इस पार्टी में बने रहने का अब कोई औचित्य नहीं था।"

मुश्किल समय में लालू जी ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी – मृत्युंजय तिवारी

पार्टी के अतीत को याद करते हुए मृत्युंजय तिवारी ने भावुक होकर बताया कि जब RJD बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही थी, तब वे पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहे थे। उन्होंने कहा, "साल 2014 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने व्यक्तिगत रूप से मुझ पर भरोसा जताया और मुझे प्रवक्ता तथा मीडिया प्रभारी जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपीं।

मृत्युंजय तिवारी ने आगे कहा, "मैंने इतने वर्षों तक पूरी निष्ठा से इन कर्तव्यों का पालन किया और हमेशा पार्टी की नीतियों को प्रमुखता से आगे बढ़ाया। लेकिन, अब राष्ट्रीय जनता दल में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिन्होंने दीमक की तरह पार्टी को खोखला कर दिया है और इसे अंदर से पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। अगर तेजस्वी यादव जी ऐसे चापलूसों से घिरे रहते हैं, तो हम जैसे सच्चे और ज़मीनी कार्यकर्ताओं का पार्टी में बने रहना बिल्कुल भी उचित नहीं है।"

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Updated on:

16 Jul 2026 08:44 pm

Published on:

16 Jul 2026 08:32 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बांकीपुर उपचुनाव से पहले RJD को बड़ा झटका, मृत्युंजय तिवारी ने दिया इस्तीफा; बोले-अपमानित होकर राजनीति नहीं कर सकता

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