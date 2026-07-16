बांकीपुर उपचुनाव से पहले RJD को बड़ा झटका, मृत्युंजय तिवारी ने दिया इस्तीफा; बोले-अपमानित होकर राजनीति नहीं कर सकता

मृत्युंजय तिवारी ने RJD ऑफिस में प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल और कई वरिष्ठ नेताओं व पदाधिकारियों की मौजूदगी में अपने फैसले की घोषणा की। इस्तीफे का कारण बताते हुए उन्होंने कहा, "आज मैंने राष्ट्रीय जनता दल के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। मैंने राज्य कार्यालय में सभी वरिष्ठ नेताओं के सामने स्पष्ट रूप से कहा कि इस पार्टी में मुझ जैसे समर्पित और वफादार कार्यकर्ता के लिए कोई सम्मान नहीं बचा है। बार-बार आवाज़ उठाने के बावजूद, किसी भी वरिष्ठ नेता ने मेरी चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया।"