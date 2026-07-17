बांकीपुर उपचुनाव से पहले RJD में बगावत! मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे के पीछे जानिए क्या है वजह?

सूत्रों का कहना है कि मृत्युंजय तिवारी ने इस मामले की शिकायत कई बार तेजस्वी यादव से भी की थी, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि इसके बाद पार्टी कार्यालय में उन्हें सार्वजनिक रूप से असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। टीवी डिबेट में भी उनकी जगह दूसरे नेताओं को भेजा जाने लगा और संगठन में उनकी जिम्मेदारियां धीरे-धीरे कम कर दी गईं। बताया जा रहा है कि इन परिस्थितियों से नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया।