17 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bankipur By Election: पोस्टर विवाद पर गरमाई सियासत, जन सुराज ने BJP के खिलाफ चुनाव आयोग का खटखटाया दरवाजा

Bankipur By Election: बिहार में पोस्टर वार अब चुनाव आयोग की चौखट तक पहुंच गया है। जन सुराज ने भाजपा पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन, भ्रामक पोस्टर लगाने, पार्टी के पोस्टर हटाने और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को चार सूत्री ज्ञापन सौंपा है।
2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jul 17, 2026

jan suraj

पत्रकारों से बात करते जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती

Bankipur By Election: बिहार में जारी पोस्टर वार अब चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने इस मामले में चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारतीने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का जिस तरह उल्लंघन हो रहा है, वह गंभीर चिंता का विषय है।

भ्रामक पोस्टर पर चुनाव आयोग पहुंची जन सुराज

उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। उनका दावा है कि पिछले दो दिनों में पटना के कई प्रमुख चौराहों पर प्रशांत किशोर के खिलाफ भ्रामक और झूठे पोस्टर लगाए गए, जो चुनाव आयोग की आचार संहिता के विपरीत हैं। पिछले दो दिनों से मुस्लिम टोपी, नोटों की गड्डी और "केसी सिन्हा तो झांकी हैं, जमानत जब्त होना अभी बाकी है" जैसे पोस्टर पटना की सड़कों पर लगे हैं। जन सुराज का आरोप है कि इन पोस्टरों के जरिए मतदाताओं को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। पार्टी इस मामले को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। पार्टी ने ज्ञापन में भ्रामक पोस्टरबाजी के अलावा तीन अन्य प्रमुख मुद्दे भी उठाए हैं।

BJP कार्यकर्ता उखाड़ रहे हमारे पोस्टर

मनोज भारती ने आरोप लगाया कि जन सुराज के जिन पोस्टरों और बैनरों को लोगों की सहमति से उनके घरों पर लगाया गया है, उन्हें भाजपा कार्यकर्ता जबरन हटा रहे हैं और उनकी जगह भाजपा के झंडे, पोस्टर तथा बैनर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विरोध करने पर संबंधित लोग खुद को नगर निगम का कर्मचारी बताते हैं, लेकिन पहचान पत्र मांगने पर वहां से चले जाते हैं। साथ ही, वे बिना मकान मालिक की अनुमति के पोस्टर और बैनर लगा रहे हैं। इस मामले में भी पार्टी ने चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग की है।

जीविका दीदियों के इस्तेमाल पर उठाए सवाल

प्रदेश अध्यक्ष ने तीसरा मुद्दा वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा उठाया। उनका आरोप है कि उस चुनाव में सरकारी तंत्र द्वारा जीविका दीदियों का इस्तेमाल मतदान के दिन कुछ स्थानों पर बूथ के बाहर और अंदर किया गया था। उन्होंने आयोग से आग्रह किया कि इस बार ऐसी स्थिति दोबारा न बनने दी जाए।

अर्धसैनिक बलों की भूमिका पर सवाल

उन्होंने चौथा मुद्दा अर्धसैनिक बलों की तैनाती को लेकर उठाया। उनका कहना था कि अर्धसैनिक बलों की जिम्मेदारी मतदान केंद्रों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की होती है, लेकिन पिछले चुनाव में कई जगह उन्हें बूथ के अंदर भी तैनात कर विभिन्न कार्य कराए गए। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की कि ऐसी प्रक्रियाओं पर रोक लगाई जाए और चुनाव ड्यूटी में लगे सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं, ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित किया जा सके।

Bankipur By Election: बांकीपुर में ‘करो या मरो’ की लड़ाई, नितिन नवीन-सम्राट चौधरी की साख दांव पर

ये भी पढ़ें
नितिन नवीन- प्रशांत किशोर

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 Jul 2026 03:54 pm

Published on:

17 Jul 2026 03:44 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bankipur By Election: पोस्टर विवाद पर गरमाई सियासत, जन सुराज ने BJP के खिलाफ चुनाव आयोग का खटखटाया दरवाजा

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bankipur By-Polls: ‘असली मुकाबला विपक्ष के बीच दूसरे स्थान के लिए होगा’, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर चिराग पासवान का बयान

Chirag Paswan
राष्ट्रीय

Bankipur By Election: बांकीपुर में 'करो या मरो' की लड़ाई, नितिन नवीन-सम्राट चौधरी की साख दांव पर

नितिन नवीन- प्रशांत किशोर
पटना

बांकीपुर उपचुनाव से पहले RJD में बगावत! मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे के पीछे क्या है वजह? पार्टी में बढ़ी अंदरूनी कलह

RJD Mrityunjay Tiwari
पटना

Bihar Panchayat Election: परिसीमन के फेर में फंसे पंचायत चुनाव, 2026 नहीं, अब 2027 में होगा चुनाव

बिहार पंचायत चुनाव 2026
पटना

'जाति-गमछा देखकर गोली' वाले बयान से बढ़ा अपराध, बंटी यादव हत्याकांड पर सम्राट सरकार पर PK का सबसे बड़ा हमला

Bihar By Election
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.