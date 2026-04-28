Malmaas 2026: मलमास में मृत्यु होना शुभ या कोई अशुभ संकेत? जानें अधिकमास में मृत्यु का रहस्य

Malmaas 2026 Death Facts:मलमास 2026 को लेकर लोगों के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि इस दौरान मृत्यु होना शुभ होता है या अशुभ संकेत। हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अधिकमास यानी मलमास आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना गया है, जो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस महीने में जहां मांगलिक कार्यों पर रोक रहती है, वहीं मृत्यु को मोक्ष प्रदान करने वाला समय भी माना गया है। मान्यता है कि इस अवधि में देह त्यागने वाले व्यक्ति को विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं जयपुर के पंडित प्रमोद शर्मा से मलमास में मृत्यु से जुड़ी मान्यताओं और इसके रहस्य के बारे में विस्तार से।