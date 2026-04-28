Pradosh Vrat in May 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह 2026 कब शुरू होगा और कब है प्रदोष व्रत? जानें सही तारीख और पूजा मुहूर्त

Pradosh Vrat in May 2026 Date: मई 2026 में आने वाला प्रदोष व्रत भक्तों के लिए विशेष धार्मिक महत्व रखता है। वैदिक पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ माह की शुरुआत के साथ ही इस व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि-विधान से पूजा करने पर जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। ऐसे में जानना जरूरी है कि मई 2026 में प्रदोष व्रत कब-कब पड़ेगा और इसका शुभ पूजा मुहूर्त क्या रहेगा।