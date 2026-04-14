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Shani Sade Sati Effects : साढ़े साती के 3 चरण: उदय, शिखर और अस्त, जानें 2026 में आपकी राशि पर कौन सा फेज भारी है

Shani Sade Sati 2026 Phases Effects Hindi : साढ़े साती के तीन चरण उदय, शिखर और अस्त क्या हैं? 2026 में मेष, मीन और कुंभ राशि पर इसका क्या असर होगा, पंडित जी से जानें पूरी जानकारी और उपाय।

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भारत

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Manoj Vashisth

Apr 14, 2026

Shani Sade Sati Effects

Shani Sade Sati Effects : 2026 में किस राशि पर शनि भारी (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Shani Sade Sati Effects : शनि अधिकांश लोगों द्वारा एक भयभीत ग्रह माना जाता है। विशेष रूप से साढे साती के संदर्भ में, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि यह किसी के जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण समय होता है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा लगता है? या यह शायद, कि इस अवधि का उद्देश्य हमें कुछ सीखाना है? हो सकता है, कि यह हमें मजबूत भी बनाना चाहता हो? आइए देखते है और एस्ट्रोलॉजर डॉ शरद शर्मा से साढे साती का अर्थ समझें और कैसे प्रत्येक तीन चरण हमें प्रभावित करता है।

साढे साती और शनि का अर्थ क्या है?

ज्योतिष में शनि को न्याय का देवता माना जाता है। यह ग्रह सबसे धीमे गति से चलता है, जिसका अर्थ यह है कि यह लगभग 2.5 वर्षों तक एक ज्योतिषीय राशि में रहता है। इसी कारण, जब शनि किसी व्यक्ति की चंद्र राशि के तीन तरफ के संकेतों से गुजरता है, तो यह लगभग 7.5 वर्षों का काल बनाता है, जिसे साढे साती कहा जाता है।

(वीडियो सोर्स : astroarunpandit)

साढे साती अवधि को तीन चरणों में विभाजित किया गया है:

प्रथम चरण - द्वितीय चरण - तृतीय चरण

प्रत्येक चरण का अपना अद्वितीय प्रभाव होता है।

प्रथम चरण : परिवर्तन और अस्थिरता

वर्तमान में यह स्थिति मेष राशि में है और 2032 तक जारी रहेगी।

इस चरण के दौरान:
जीवन अप्रत्याशित और तीव्र रूप से बदलता है। आपको नौकरी बदलने या स्थानांतरण का सामना करना पड़ सकता है। खर्चें बढ़ सकते हैं। आपको सिरदर्द या आंखों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। आप अपने माता-पिता के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित या परेशान हो सकते हैं।

समाधान: इस चरण में, भगवान हनुमान की पूजा करने की सलाह दी जाती है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ आपके मन को मजबूत कर सकता है।

द्वितीय चरण: सबसे कठिन चुनौती

साढे साती का सबसे कठिन चरण बिना संदेह के दूसरा चरण है, जो मीन राशि में है और 2029 तक चलेगा।

इस अवधि में: पेशा में महत्वपूर्ण बाधाएं उत्पन्न होती हैं। कैरियर या उद्यमी अवसरों में सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। विवाह में अतिरिक्त टकराव हो सकता है। लक्ष्य पाने के लिए अधिक प्रयास करना पड़ेंगे। शनि के घर में रहना (बाहर न जाना) और दान करना सरल और सत्त्विक तरीके से जीवन जीने का प्रयास, जरूरतमंदों की सहायता करना।

ये उपाय शनि के प्रभाव को काफी हद तक कम करने में मदद करते हैं।

तृतीय चरण: एक सांस राहत की, लेकिन सतर्क रहना जरूरी

इस चरण का वर्तमान प्रभाव कुंभ राशि के जातकों पर 2027 में समाप्त हो रहा है।

इस चरण में: आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पिछली बीमारियां पुनः हो सकती हैं। आर्थिक स्थिति में अस्थिरता हो सकती है। आर्थिक लेनदेन में समस्याएं हो सकती हैं।

सावधानियां:

  • धन उधार देना या उधार लेना सही नहीं है
  • अपनी निवेशों में सावधानी बरतें
  • शनि देव की पूजा और अनुशासित व सत्त्विक जीवन ही इसका सरल उपाय है।

क्या साढे साती के बारे में कोई अच्छी बात है?

यह गलत धारणा है कि साढे साती केवल चुनौतियां और कठिनाई लाता है। वास्तव में, शनि का प्रभाव हमें अनुशासन, मेहनती श्रम और सत्य के पालन के बारे में सिखाता है। जिन लोगों ने प्रयास किया, ईमानदारी की और धैर्य बनाए रखा, उन्होंने अंततः सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया।

विशेष नोट: 2026 का महत्व क्या है?

  • कुंभ राशि के जातकों का साढे साती का काल समाप्त हो रहा है
  • मीन राशि के जातकों को अभी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा
  • मेष राशि के जातकों में नए बदलाव होंगे

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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शनि की साढ़े साती

Published on:

14 Apr 2026 11:50 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Shani Sade Sati Effects : साढ़े साती के 3 चरण: उदय, शिखर और अस्त, जानें 2026 में आपकी राशि पर कौन सा फेज भारी है

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