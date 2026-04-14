Shani Sade Sati Effects : साढ़े साती के 3 चरण: उदय, शिखर और अस्त, जानें 2026 में आपकी राशि पर कौन सा फेज भारी है

Shani Sade Sati Effects : शनि अधिकांश लोगों द्वारा एक भयभीत ग्रह माना जाता है। विशेष रूप से साढे साती के संदर्भ में, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि यह किसी के जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण समय होता है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा लगता है? या यह शायद, कि इस अवधि का उद्देश्य हमें कुछ सीखाना है? हो सकता है, कि यह हमें मजबूत भी बनाना चाहता हो? आइए देखते है और एस्ट्रोलॉजर डॉ शरद शर्मा से साढे साती का अर्थ समझें और कैसे प्रत्येक तीन चरण हमें प्रभावित करता है।