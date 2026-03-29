Shani Sade Sati 2026 : इन राशियों पर शनि की साढ़े साती भारी, जानें कौन रहें सबसे ज्यादा सावधान

Shani Sade Sati 2026 : हिंदू नववर्ष और विक्रम संवत 2083 शुरू हो गया है एक ऐसा मौका जिसे नए कैलेंडर साल की शुरुआत की तरह ही जोश के साथ मनाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस नए साल का आगमन देवी दुर्गा के आगमन के साथ होता है। हर नए संवत (साल) की शुरुआत के साथ, ग्रहों की स्थिति बदलती है, जिससे अलग-अलग राशियों पर उनका असर भी बदलता है। इस बार हिंदू नववर्ष और विक्रम संवत को लेकर लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है शनि की साढ़े साती (Shani Sade Sati 2026) किन राशियों पर सबसे ज्यादा असर डालेगी, और किसे सावधान रहने की जरूरत है? आइए, शरद शर्मा से इस सवाल का जवाब जानते हैं।