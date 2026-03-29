Shani Sade Sati 2026 : इन राशियों पर शनि की साढ़े साती भारी, जानें कौन रहें सबसे ज्यादा सावधान

Shani Sade Sati 2026 : शनि की साढ़े साती शुरू: मेष-मीन के लिए चेतावनी (फोटो सोर्स: Gemini AI)
Shani Sade Sati 2026 : हिंदू नववर्ष और विक्रम संवत 2083 शुरू हो गया है एक ऐसा मौका जिसे नए कैलेंडर साल की शुरुआत की तरह ही जोश के साथ मनाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस नए साल का आगमन देवी दुर्गा के आगमन के साथ होता है। हर नए संवत (साल) की शुरुआत के साथ, ग्रहों की स्थिति बदलती है, जिससे अलग-अलग राशियों पर उनका असर भी बदलता है। इस बार हिंदू नववर्ष और विक्रम संवत को लेकर लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है शनि की साढ़े साती (Shani Sade Sati 2026) किन राशियों पर सबसे ज्यादा असर डालेगी, और किसे सावधान रहने की जरूरत है? आइए, शरद शर्मा से इस सवाल का जवाब जानते हैं।
मेष राशि वालों के लिए साढ़े साती(Shani Sade Sati 2026) का पहला चरण शुरू हो गया है। यह समय बड़ी चुनौतियां लाएगा, और आपको पैसे के मामलों में देरी का सामना करना पड़ सकता है। जो काम पहले जल्दी पूरे हो जाते थे, उन्हें पूरा होने में अब ज़्यादा समय लग सकता है। इसलिए, घबराने के बजाय सब्र रखना बहुत जरूरी है। अगर आप पहले से मेंटली तैयार रहेंगे, तो आपका स्ट्रेस लेवल कंट्रोल में रहेगा, और आप गलत फैसले लेने से बच पाएंगे।
ध्यान रखने वाली बातें:
उपाय:
कुंभ राशि वालों के लिए इस समय शनि की साढ़े (Shani Sade Sati 2026) साती का आखिरी दौर चल रहा है। इसका मतलब है कि धीरे-धीरे राहत मिलने का समय आखिरकार शुरू हो गया है। पहले जिन मुश्किलों और परेशानियों का सामना करना पड़ा था, वे अब कम होने लगेंगी। रुके हुए काम अब पूरे होने लगेंगे। इस साल आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है; बल्कि आने वाला समय पहले से भी ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है।
मीन राशि वालों के लिए अभी साढ़े साती (Shani Sade Sati 2026) का दूसरा फेज चल रहा है एक ऐसा फेज जिसे अक्सर पूरे साइकल का सबसे मुश्किल फेज माना जाता है। इस दौरान, काम का प्रेशर बढ़ सकता है, और आपको मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ सकता है। आपकी ज़िजिम्मेदारियां भी बढ़ने की संभावना है। ऐसे में, यह बहुत जरूरी है कि आप अपने व्यवहार और अपने कामों पर खास ध्यान दें। ध्यान रखें कि आप अपनी बातों अपने व्यवहार या अपने कामों से किसी को दुख न पहुँचाएं या दुखी न करें। अगर आप ईमानदारी और लगन से काम करेंगे, तो शनि का बुरा असर कम होगा।
क्या करें?
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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