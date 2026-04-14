Surya Gochar 2026: आज 14 अप्रैल को मेष राशि में सूर्य का हो गया है गोचर, अब इन 2 राशियों के लिए समय चुनौतीपूर्ण, संभलकर लें फैसले

कन्या राशि के लिए सूर्य का गोचर अष्टम भाव में हो रहा है, जिसे अचानक घटनाओं और बदलावों का घर माना जाता है। इस समय जीवन में कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियां सामने आ सकती हैं। वाहन चलाते समय सावधानी रखें, क्योंकि चोट लगने की संभावना बन सकती है।आर्थिक मामलों में किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है। गुप्त शत्रुओं से भी सावधान रहें और अपने निर्णय खुद लेने की कोशिश करें। परिवार में मतभेद हो सकते हैं, जिससे मन थोड़ा अशांत रह सकता है।स्वास्थ्य के लिहाज से पेट और आंखों से जुड़ी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं, इसलिए खान-पान और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें।