शनि जयंती 2026: अयोध्या, उज्जैन में होगा 23 लाख मंत्रों का महायज्ञ, 13 साल बाद लौटा है एक संयोग

Shani Jayanti 2026 : क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप मेहनत तो जी-तोड़ कर रहे हैं, लेकिन नतीजे किसी कछुए की रफ्तार से आ रहे हैं? जैसे कोई अदृश्य दीवार आपके और आपकी सफलता के बीच खड़ी हो गई हो। अक्सर हम इसे किस्मत का खेल कहकर छोड़ देते हैं, लेकिन ज्योतिष की दुनिया में इसे शनि का प्रभाव कहा जाता है।