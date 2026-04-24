करियर ग्रोथ और मेंटल हेल्थ के बीच कैसे बैठाएं तालमेल? श्री श्री रविशंकर अनमोल टिप्स यहां देखें

श्री श्री रवि शंकर गुरुदेव का कहना है, "अक्सर, हम मन के स्तर पर जल्दी में रहते हैं लेकिन अपने कार्यों में सुस्त हो जाते हैं। सफलता का सही सूत्र है, मन में धैर्य और कार्य में गतिशीलता।" इसे आसान भाषा में समझें तो, जब हम किसी काम को लेकर बहुत ज्यादा बेचैन रहते हैं, तो हमारी सारी एनर्जी उस उलझन में ही खत्म हो जाती है। दिमाग में इतनी घबराहट होती है कि हम काम शुरू ही नहीं कर पाते।