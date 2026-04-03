Chandra Gochar Swati Nakshatra : स्वाति नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर, इन भाग्यशाली राशियों के लिए खुलेंगे सुनहरे अवसर

Chandra Gochar Swati Nakshatra, Vaishakh Month 2026 : वैशाख का महीना 3 अप्रैल यानि आज से शुरू हो रहा है, जिसे ज्योतिष के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के दिन चंद्रमा जो मन, भावनाओं और मां का कारक है अपना नक्षत्र बदलकर स्वाति नक्षत्र (Swati Nakshatra Transit 2026) में प्रवेश करेगा। यह गोचर कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी संभावनाओं की ओर इशारा करती है। यह गोचर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है।