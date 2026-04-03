Chandra Gochar Swati Nakshatra : स्वाति नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर, इन भाग्यशाली राशियों के लिए खुलेंगे सुनहरे अवसर

Chandra Gochar Swati Nakshatra : वैशाख 2026 की शुरुआत हो रही है चंद्रमा के स्वाति नक्षत्र में गोचर से…(फोटो सोर्स: Gemini AI)
Chandra Gochar Swati Nakshatra, Vaishakh Month 2026 : वैशाख का महीना 3 अप्रैल यानि आज से शुरू हो रहा है, जिसे ज्योतिष के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के दिन चंद्रमा जो मन, भावनाओं और मां का कारक है अपना नक्षत्र बदलकर स्वाति नक्षत्र (Swati Nakshatra Transit 2026) में प्रवेश करेगा। यह गोचर कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी संभावनाओं की ओर इशारा करती है। यह गोचर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है।
|🪐 तत्व
|📅 विवरण
|ग्रह
|चंद्रमा (Moon)
|नक्षत्र
|स्वाति नक्षत्र
|नक्षत्र स्वामी
|राहु
|प्रवेश तिथि
|शुक्रवार, 3 अप्रैल 2026
|प्रवेश समय
|शाम 7:24 बजे
|समाप्ति तिथि
|शनिवार, 4 अप्रैल 2026
|समाप्ति समय
|रात 9:35 बजे
|कुल अवधि
|लगभग 26 घंटे 11 मिनट
|प्रभाव
|शुभ, सकारात्मक परिवर्तन
|प्रभावित क्षेत्र
|करियर, धन, मानसिक स्थिति, रिश्ते
यह गोचर कर्क राशि में जन्मे लोगों के लिए स्थिरता और मानसिक शांति की भावना को बढ़ाएगा। वर्कप्लेस पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे उन्हें अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा। इनकम में सुधार के संकेत हैं, और लंबे समय से रुके हुए काम आखिरकार पूरे हो सकते हैं। इसके अलावा, यह समय गैर-जरूरी खर्चों को कंट्रोल करने में भी मददगार साबित होगा।
सिंह राशि वालों के लिए यह समय तरक्की और सफलता का संकेत देता है। करियर में तरक्की के मौके मिलेंगे, और उनकी फाइनेंशियल हालत मजबूत होने की संभावना है। जरूरी फैसले लेने में उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और फैमिली लाइफ में तालमेल रहने की उम्मीद है। आपके जीवनसाथी या पार्टनर के साथ रिश्तों में मिठास और प्यार बढ़ेगा।
कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर शुभ नतीजे लाएगा। बिज़नेस और वर्कप्लेस दोनों में फायदे के अच्छे हालात बनेंगे, जिससे उनकी फाइनेंशियल हालत मजबूत होगी। मेंटल बैलेंस बना रहेगा, और सफलता के नए रास्ते खुलेंगे। उन्हें अपने परिवार, खासकर अपनी मां से प्यार और आशीर्वाद मिलेगा।
कुंभ राशि वालों के लिए यह समय पॉज़िटिव बदलाव ला सकता है। उनका सेल्फ-कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और यह समय नए प्रोजेक्ट या काम शुरू करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट मिलने की संभावना है। परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के मौके मिलेंगे, और लव लाइफ में भी रिश्ते और अच्छे होने की उम्मीद है।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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