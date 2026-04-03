Panchang : आज का पंचांग 4 अप्रैल 2026 (शनिवार): शुभ चौघड़िया, राहु काल, तिथि, नक्षत्र, दिशा शूल और राशिफल

Aaj Ka Panchang 4 April 2026 : आज का पंचांग 4 अप्रैल 2026, शनिवार आपके दिन की शुरुआत को शुभ बनाने के लिए महत्वपूर्ण ज्योतिषीय जानकारी प्रदान करता है। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है, जो दिन 10:09 बजे तक रहेगी, इसके बाद तृतीया तिथि प्रारम्भ होगी। स्वाती नक्षत्र रात्रि 9:36 बजे तक प्रभावी रहेगा और उसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा।