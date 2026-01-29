लक्ष्मी नारायण राजयोग फरवरी 2026: 30 दिनों तक इन 4 राशियों पर बरसेगा धन, करियर और बिजनेस में आ सकता है बड़ा उछाल

Laxmi Narayan Rajyog Feb 2026: फरवरी 2026 कुछ राशियों के लिए किस्मत पलटने वाला महीना साबित हो सकता है। इस दौरान ज्योतिष का एक बेहद शुभ योग लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है, जिसे धन, वैभव और स्थायी सफलता का संकेत माना जाता है। 3 फरवरी को बुध और 6 फरवरी को शुक्र के कुंभ राशि में प्रवेश करते ही यह राजयोग सक्रिय होगा और 2 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा। लगभग 30 दिनों के इस खास दौर में चार राशियों के जीवन में आर्थिक मजबूती, करियर ग्रोथ और बिज़नेस में मुनाफे के योग बन रहे हैं।