Shani Dev Favourite Zodiac Sign: इन 5 राशियों से खुश रहते हैं शनि देव, साढ़ेसाती में भी नहीं होता नुकसान, किस्मत देती है साथ

Shani Dev Favourite Zodiac Sign: शनि ग्रह को न्याय का देवता माना जाता है, जो हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। उनकी चाल धीमी जरूर होती है, लेकिन असर बेहद गहरा और लंबे समय तक रहने वाला होता है। जब शनि (Shani Dev) अपनी राशि या स्थिति बदलते हैं, तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है, जिससे कई लोगों के जीवन में उतार-चढ़ाव आते हैं। हालांकि कुछ राशियां ऐसी भी होती हैं, जिन पर शनि देव की विशेष कृपा बनी रहती है और साढ़ेसाती में भी उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ता। आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य शैलेंद्र तिवारी से कौन-सी हैं ये भाग्यशाली राशियां।