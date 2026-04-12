Balcony Vastu Tips: घर की बालकनी में लगाएं ये 5 पौधे, बढ़ेगी खूबसूरती और आएगी समृद्धि

Balcony Vastu Tips: घर की बालकनी में लगाए गए पौधे सिर्फ सजावट नहीं बढ़ाते, बल्कि आपकी किस्मत और समृद्धि से भी जुड़े होते हैं। वास्‍तु शास्त्र मानता है कि सही दिशा और सही पौधों का चुनाव घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह बढ़ाता है। कुछ खास पौधे ऐसे होते हैं जो धन, सुख और तरक्की को आकर्षित करने के लिए शुभ माने जाते हैं। अगर इन्हें बालकनी में सही तरीके से लगाया जाए, तो आर्थिक स्थिति में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं ऐसे 5 लकी पौधों के बारे में, जो आपकी बालकनी को खूबसूरत बनाने के साथ-साथ समृद्धि भी लाते हैं।