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Balcony Vastu Tips: घर की बालकनी में लगाएं ये 5 पौधे, बढ़ेगी खूबसूरती और आएगी समृद्धि

Lucky Plants for Balcony: घर की बालकनी सिर्फ सजावट की जगह नहीं होती, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा का एक अहम स्रोत भी बन सकती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार सही दिशा में सही पौधे लगाने से न केवल घर की खूबसूरती बढ़ती है, बल्कि आर्थिक स्थिति और मानसिक शांति पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है।

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भारत

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MEGHA ROY

Apr 12, 2026

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बालकनी में लगाने वाले शुभ पौधे|Freepik

Balcony Vastu Tips: घर की बालकनी में लगाए गए पौधे सिर्फ सजावट नहीं बढ़ाते, बल्कि आपकी किस्मत और समृद्धि से भी जुड़े होते हैं। वास्‍तु शास्त्र मानता है कि सही दिशा और सही पौधों का चुनाव घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह बढ़ाता है। कुछ खास पौधे ऐसे होते हैं जो धन, सुख और तरक्की को आकर्षित करने के लिए शुभ माने जाते हैं। अगर इन्हें बालकनी में सही तरीके से लगाया जाए, तो आर्थिक स्थिति में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं ऐसे 5 लकी पौधों के बारे में, जो आपकी बालकनी को खूबसूरत बनाने के साथ-साथ समृद्धि भी लाते हैं।

तुलसी का पौधा


तुलसी को भारतीय परंपरा में बेहद पवित्र माना गया है। अगर आपकी बालकनी उत्तर, पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा में है, तो तुलसी का पौधा लगाना बेहद शुभ होता है। यह न सिर्फ वातावरण को शुद्ध करता है बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी बढ़ाता है। रोजाना शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से मानसिक शांति और समृद्धि में वृद्धि होती है।

नौबजिया (9 o’clock) पौधा

यह छोटा लेकिन आकर्षक पौधा सुबह खिलने वाले रंगीन फूलों के लिए जाना जाता है। इसकी देखभाल आसान होती है और यह आपकी बालकनी को जीवंत बनाता है। हर दिन खिले हुए फूल मन को प्रसन्न करते हैं, जिससे काम में उत्साह बढ़ता है और सफलता के रास्ते खुलते हैं।

मनी प्लांट

मनी प्लांट को वास्तु में धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना सबसे अच्छा होता है। इसकी बढ़ती हुई बेल आर्थिक वृद्धि का संकेत मानी जाती है। ध्यान रखें कि इसे दक्षिण दिशा में न लगाएं, वरना इसका सकारात्मक प्रभाव कम हो सकता है।

एरेका पाम

एरेका पाम देखने में सुंदर होने के साथ-साथ घर की हवा को भी शुद्ध करता है। यह पौधा घर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। इसे बालकनी में रखने से वातावरण हल्का और खुशहाल बना रहता है।

नींबू का पौधा

नींबू का पौधा न सिर्फ उपयोगी है बल्कि वास्तु के अनुसार बेहद शुभ भी माना जाता है। यह घर में बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों को दूर रखने में मदद करता है। इसके फल और खुशबू वातावरण को ताजगी से भर देते हैं और समृद्धि का संकेत देते हैं।

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Updated on:

12 Apr 2026 03:40 pm

Published on:

12 Apr 2026 03:34 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Vaastu Tips / Balcony Vastu Tips: घर की बालकनी में लगाएं ये 5 पौधे, बढ़ेगी खूबसूरती और आएगी समृद्धि

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