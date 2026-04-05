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Travel According to Vastu: यात्रा पर निकलने से पहले जान लें ये खास Astro-Vastu टिप्स, रास्ते की हर बाधा होगी दूर और किस्मत देगी साथ

Travel According to Vastu: यात्रा जीवन का एक अहम हिस्सा है, जो हमें नए अनुभवों और अवसरों से जोड़ती है। यदि आप अपनी राशि के अनुसार कुछ आसान Astro-Vastu उपाय अपनाते हैं, तो न केवल आपकी यात्रा सुरक्षित होगी, बल्कि किस्मत भी आपका साथ देगी।

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भारत

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MEGHA ROY

Apr 05, 2026

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राशि के अनुसार ट्रैवल टिप्स| Freepik

Travel According to Vastu: यात्रा केवल एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं, बल्कि नई ऊर्जा, अनुभव और सुकून पाने का जरिया भी होती है। हर सफर अपने साथ एक खास वाइब और असर लेकर आता है, जो आपके मूड और अनुभव को प्रभावित करता है। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार, आपकी राशि की ऊर्जा आपके आसपास के माहौल और यात्रा के अनुभव पर असर डालती है। जब ये ऊर्जा संतुलित होती है तो सफर आसान, सुखद और यादगार बन जाता है, वहीं असंतुलन होने पर बाधाएं और तनाव बढ़ सकते हैं। ऐसे में राशि के अनुसार कुछ खास चीजें साथ रखना आपके ट्रैवल को ज्यादा शुभ, सुरक्षित और पॉजिटिव बना सकता है।

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के लोग ऊर्जा से भरपूर होते हैं, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेना इनके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है।

उपाय: यात्रा के दौरान अपने पास तांबे का सिक्का रखें, इससे ऊर्जा संतुलित रहेगी और विवादों से बचाव होगा।

शुभ रंग: लाल या मरून रंग का उपयोग आत्मविश्वास और सकारात्मकता बढ़ाएगा।

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के जातक आराम और स्थिरता पसंद करते हैं, इसलिए अचानक बदलाव उन्हें परेशान कर सकता है।

उपाय: चांदी का सिक्का या चार्म साथ रखें, यह आर्थिक स्थिरता बनाए रखेगा।

शुभ रंग: हरा या हल्का गुलाबी संतुलन बनाए रखेगा।

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के लोग चंचल और जिज्ञासु होते हैं, जिससे उनकी योजनाएं बिखर सकती हैं।

उपाय: पीले रंग की डायरी या पेन रखें और अपनी योजना लिखते रहें।

शुभ रंग: पीला और फिरोजी रंग शुभ माना जाता है।

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के लोग भावनात्मक होते हैं और घर से दूर रहना उन्हें असहज कर सकता है।

उपाय: मूनस्टोन क्रिस्टल साथ रखें, यह मानसिक शांति बनाए रखेगा।

अन्य वस्तु: चांदी की बोतल शुभ और लाभकारी होती है।

शुभ रंग: सफेद या क्रीम रंग शांति देता है।

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के लोग आकर्षण और शान-शौकत पसंद करते हैं, लेकिन खर्च पर नियंत्रण जरूरी है।

उपाय: सोने जैसा सिक्का साथ रखें, यह धन और सफलता को आकर्षित करेगा।

शुभ रंग: गोल्डन या नारंगी रंग आत्मविश्वास बढ़ाता है।

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के लोग बहुत व्यवस्थित होते हैं, लेकिन ज्यादा सोच उन्हें तनाव दे सकती है।

उपाय: हरे रंग का पाउच रखें, यह स्थिरता और संतुलन लाता है।

शुभ रंग: हरा या बेज रंग संतुलन बनाए रखता है।

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के लोग संतुलन पसंद करते हैं, लेकिन निर्णय लेने में समय लेते हैं।

उपाय: शुक्र यंत्र साथ रखें, यह निर्णय लेने में मदद करेगा।

शुभ रंग: गहरा लाल या काला रंग आत्मबल बढ़ाता है।

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के लोग यात्रा प्रेमी और साहसी होते हैं।

उपाय: नक्शा या कंपास का प्रतीक साथ रखें, यह सही दिशा दिखाता है।

क्रिस्टल: सिट्रीन सौभाग्य और खुशी लाता है।

शुभ रंग: बैंगनी या गहरा नीला ज्ञान बढ़ाता है।

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि अनुशासन और मेहनत की प्रतीक है, जो योजनाबद्ध यात्रा पसंद करते हैं।

उपाय: पीतल का सिक्का साथ रखें, यह आर्थिक सुरक्षा देता है।

क्रिस्टल: ब्लैक टूरमलाइन सुरक्षा प्रदान करता है।

शुभ रंग: ग्रे या नेवी ब्लू रंग फोकस बनाए रखता है।

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के लोग नई चीजों और अलग अनुभवों के शौकीन होते हैं।

उपाय: टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोई चार्म रखें, यह आपकी ऊर्जा से जुड़ा रहेगा।

क्रिस्टल: एक्वामरीन या लैपिस लाजुली सोच को स्पष्ट करता है।

शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू या सिल्वर रंग लाभकारी है।

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के लोग आध्यात्मिक और भावुक होते हैं, जिससे वे कभी-कभी चीजें भूल सकते हैं।

उपाय: छोटा शंख साथ रखें, यह सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा देता है।

क्रिस्टल: अमेथिस्ट मन को शांत और स्थिर रखता है।

शुभ रंग: सी ग्रीन या लैवेंडर रंग संतुलन बनाए रखता है।

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Published on:

05 Apr 2026 04:18 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Travel According to Vastu: यात्रा पर निकलने से पहले जान लें ये खास Astro-Vastu टिप्स, रास्ते की हर बाधा होगी दूर और किस्मत देगी साथ

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