Travel According to Vastu: यात्रा पर निकलने से पहले जान लें ये खास Astro-Vastu टिप्स, रास्ते की हर बाधा होगी दूर और किस्मत देगी साथ

Travel According to Vastu: यात्रा केवल एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं, बल्कि नई ऊर्जा, अनुभव और सुकून पाने का जरिया भी होती है। हर सफर अपने साथ एक खास वाइब और असर लेकर आता है, जो आपके मूड और अनुभव को प्रभावित करता है। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार, आपकी राशि की ऊर्जा आपके आसपास के माहौल और यात्रा के अनुभव पर असर डालती है। जब ये ऊर्जा संतुलित होती है तो सफर आसान, सुखद और यादगार बन जाता है, वहीं असंतुलन होने पर बाधाएं और तनाव बढ़ सकते हैं। ऐसे में राशि के अनुसार कुछ खास चीजें साथ रखना आपके ट्रैवल को ज्यादा शुभ, सुरक्षित और पॉजिटिव बना सकता है।