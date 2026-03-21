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Vastu Tips: रोजाना अपनाएं ये आसान उपाय, घर से दूर होंगे वास्तु दोष और आएगी मां लक्ष्मी की कृपा

Daily Vastu Remedies: घर का माहौल केवल साफ-सफाई से ही नहीं, बल्कि ऊर्जा से भी जुड़ा होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार छोटी-छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। अगर आप भी आर्थिक तंगी, तनाव या नकारात्मकता से परेशान हैं, तो ये आसान उपाय आपकी मदद कर सकते हैं।

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भारत

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MEGHA ROY

Mar 21, 2026

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Ghar Mein Sukh Samriddhi Upay|फोटो सोर्स- Freepik

Vastu Shastra Tips: हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन सुख-समृद्धि और खुशहाली से भरा रहे, लेकिन कई बार मेहनत के बावजूद मनचाहे परिणाम नहीं मिलते। घर में लगातार बढ़ते खर्चे और नकारात्मक ऊर्जा भी परेशानियों को बढ़ा सकती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, इन समस्याओं का कारण घर में मौजूद वास्तु दोष भी हो सकते हैं।ऐसे में कुछ आसान और रोजाना किए जाने वाले उपाय अपनाकर इन दोषों को दूर किया जा सकता है। ये उपाय न सिर्फ आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाते हैं, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा और मां लक्ष्मी की कृपा भी बनाए रखते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही खास वास्तु उपायों के बारे में।

पानी का सही उपयोग और संतुलन

वास्तु शास्त्र में पानी को धन और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। घर में पानी का बहना या बर्बाद होना आर्थिक नुकसान का संकेत देता है।ध्यान रखें कि घर में कहीं भी नल टपकता न रहे और पानी इधर-उधर न फैले।छोटी सी लापरवाही भी फिजूल खर्च और आर्थिक परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए पानी से जुड़ी चीजों को हमेशा व्यवस्थित रखें।

तुलसी के पौधे की सही दिशा

तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माना जाता है। इसे घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन इसे सही दिशा में रखना बहुत जरूरी है।तुलसी को हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। इससे घर में सुख-शांति बनी रहती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है। रोज सुबह तुलसी में जल चढ़ाने और दीपक जलाने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है।

घर के मंदिर की सही दिशा

घर का मंदिर सकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है। लेकिन अगर इसे गलत दिशा में रखा जाए, तो इसका उल्टा असर भी पड़ सकता है।कई लोग अनजाने में मंदिर को दक्षिण दिशा में बना देते हैं, जो वास्तु के अनुसार अशुभ मानी जाती है।मंदिर को हमेशा उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) में ही बनाना चाहिए। इससे घर में शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा बनी रहती है।

रोजमर्रा की छोटी आदतें, बड़ा असर

  • घर में नियमित रूप से सफाई रखें।
  • सुबह-शाम दीपक जलाएं।
  • बेकार चीजें घर में जमा न करें।
  • दरवाजे और खिड़कियां खुली रखें ताकि ताजी हवा आए।

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Published on:

21 Mar 2026 04:54 pm

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