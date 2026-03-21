Vastu Tips: रोजाना अपनाएं ये आसान उपाय, घर से दूर होंगे वास्तु दोष और आएगी मां लक्ष्मी की कृपा

Vastu Shastra Tips: हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन सुख-समृद्धि और खुशहाली से भरा रहे, लेकिन कई बार मेहनत के बावजूद मनचाहे परिणाम नहीं मिलते। घर में लगातार बढ़ते खर्चे और नकारात्मक ऊर्जा भी परेशानियों को बढ़ा सकती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, इन समस्याओं का कारण घर में मौजूद वास्तु दोष भी हो सकते हैं।ऐसे में कुछ आसान और रोजाना किए जाने वाले उपाय अपनाकर इन दोषों को दूर किया जा सकता है। ये उपाय न सिर्फ आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाते हैं, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा और मां लक्ष्मी की कृपा भी बनाए रखते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही खास वास्तु उपायों के बारे में।