Laughing Buddha Vastu Tips: घर में लाफिंग बुद्धा कहां रखें? जानिए वो जगह जो खींचेगी पैसा और पॉजिटिविटी

Laughing Buddha Vastu Tips In Hindi: वास्तु शास्त्र के अनुसार लाफिंग बुद्धा को घर में रखना सुख-समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है।मान्यता है कि यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और आर्थिक परेशानियों को दूर करने में मदद करता है।लेकिन इसका पूरा लाभ तभी मिलता है जब इसे सही दिशा और स्थान पर रखा जाए।गलत जगह रखने पर इसके शुभ प्रभाव कम हो सकते हैं, इसलिए वास्तु नियमों का ध्यान रखना जरूरी है।आइए जानते हैं लाफिंग बुद्धा से जुड़े ऐसे खास उपाय, जो घर में धन और पॉजिटिविटी को आकर्षित कर सकते हैं।