21 Shiva Mantras for Success : 21 शक्तिशाली शिव मंत्र: सफलता, स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए पूर्ण गाइड

21 Shiva Mantras for Success : वैदिक परंपरा में मंत्र एक विचार-शक्ति है। जहां मूल मंत्र (बीज) एक बीज की तरह कार्य करता है, वहीं पूर्ण श्लोक उस संपूर्ण कंपन का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें देवता के गुण, शक्तियां और कृपा समाहित होती है। वैज्ञानिक रूप से ये लयबद्ध संस्कृत छंद हृदय की गति को व्यवस्थित करते हैं और 'वेगस नर्व' (vagus nerve) को उत्तेजित करते हैं, जिससे सजग शांति की स्थिति उत्पन्न होती है जो उच्च-स्तरीय निर्णय लेने और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है।