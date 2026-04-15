Shani Uday : 22 अप्रैल शनि उदय: इन 3 राशियों पर पड़ेगा भारी असर, जानें बचने के आसान उपाय

Shani Uday 22 April 2026 : 22 अप्रैल शनि उदय: इन 3 राशियों पर बढ़ेगा दबाव (फोटो सोर्स: Gemini AI)
Shani Uday 22 April 2026 : 22 अप्रैल को शनि देव फिर से उदय हो रहे हैं, और इस बार कुछ राशियों के लिए हालात थोड़े टेढ़े होने वाले हैं। बीते महीने, 13 मार्च से शनि अदृश्य थे, लेकिन अब मीन राशि में दाखिल होते ही अचानक भाग्य का खेल बदल सकता है। कर्क, सिंह और वृश्चिक वालों को तो खास तौर पर सतर्क रहना पड़ेगा।
चलो, सीधे जानते हैं किसे क्या झेलना पड़ेगा और कैसे आप खुद को संभाल सकते हैं।
कामकाज का दबाव सिर चढ़कर बोलेगा। जरा-सी गलती नुकसान पहुंचा सकती है और पुराने दुश्मन फिर से सिर उठा सकते हैं। पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये वक्त फुर्सत का नहीं है।
और जहां तक सेहत की बात है, जरा सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। खराब खानपान या बिगड़ी दिनचर्या छोटी समस्या को बड़ी मुसीबत बना सकती है।
सलाह यही है संयम रखें, काम में फूंक-फूंक कर कदम रखें, और सेहत बिल्कुल नजरअंदाज न करें।
पैसे के लिए दिक्कतें आ सकती हैं। कमाई अटक सकती है, खर्चे बढ़ सकते हैं। घर-परिवार या शादीशुदा जिंदगी में टकराव बढ़ सकता है। मन बेचैन रहेगा, अकेलापन भी परेशान कर सकता है।
सामाजिक रिश्ते भी थोड़ा कमजोर पड़ सकते हैं दोस्त दूर हो सकते हैं और गुस्से या जल्दबाजी में लिए फैसले मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। इस वक्त धैर्य से काम लें, जल्दबाजी से बचें और रिश्ते बचाए रखें, वरना बात बिगड़ सकती है।
ये समय मानसिक उलझनों का है। मन में असमंजस रहेगा, कभी इधर तो कभी उधर। जिद, अहंकार या जल्दबाजी से बचना ही ठीक रहेगा, वरना नुकसान झेलना पड़ सकता है।
लड़ाई-झगड़े से दूर रहना आपके लिए बेहतर है। लंबी यात्राएं भी टालनी ही ठीक रहेंगी। और जल्दी पैसा कमाने के शॉर्टकट या गलत तरीके मन में आएं तो साफ मना कर दीजिए।
इस दौरान शांत रहें, सोच-समझ कर फैसले लें और विवादों से जितना दूर रह सकते हैं, उतना ही अच्छा।
शनि का प्रभाव मुश्किल तो है, लेकिन कुछ उपायों से असर कम किया जा सकता है। शनिवार को दान करें, काले तिल या सरसों का तेल जरूरतमंद को दें। शनि मंत्र या हनुमान चालीसा पढ़ लें। अनुशासन और ईमानदारी को न भूलें और जो जरूरत में है उसकी मदद जरूर करें।
22 अप्रैल के बाद वक्त चुनौती भरा हो सकता है, लेकिन समझदारी, धैर्य और पॉजिटिव सोच से हर मुश्किल रास्ता बन ही जाता है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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