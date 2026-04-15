Shani Uday : 22 अप्रैल शनि उदय: इन 3 राशियों पर पड़ेगा भारी असर, जानें बचने के आसान उपाय

Shani Uday 22 April 2026 : 22 अप्रैल को शनि देव फिर से उदय हो रहे हैं, और इस बार कुछ राशियों के लिए हालात थोड़े टेढ़े होने वाले हैं। बीते महीने, 13 मार्च से शनि अदृश्य थे, लेकिन अब मीन राशि में दाखिल होते ही अचानक भाग्य का खेल बदल सकता है। कर्क, सिंह और वृश्चिक वालों को तो खास तौर पर सतर्क रहना पड़ेगा।