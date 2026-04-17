Akshaya Tritiya 2026: बिना सोना खरीदे भी चमकेगी किस्मत, बस रसोई की ये साधारण चीजें घर लाना होगा शुभ

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया का दिन हिंदू धर्म में बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है, जहां हर छोटा-बड़ा काम अक्षय पुण्य देता है। आमतौर पर इस दिन सोना खरीदने की परंपरा है, लेकिन हर किसी के लिए सोना खरीद पाना आसान नहीं होता। अच्छी बात यह है कि कम बजट में भी कुछ खास और साधारण चीजें खरीदकर उतना ही शुभ फल पाया जा सकता है। इस साल अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026, रविवार को मनाई जाएगी और इस दिन किए गए कार्यों का फल कभी कम नहीं होता। ऐसे में अगर आप भी बिना ज्यादा खर्च किए इस दिन को खास बनाना चाहते हैं, तो रसोई की कुछ चीजें खरीदकर भी घर में सुख-समृद्धि ला सकते हैं।