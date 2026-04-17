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Akshaya Tritiya 2026: बिना सोना खरीदे भी चमकेगी किस्मत, बस रसोई की ये साधारण चीजें घर लाना होगा शुभ

Akshaya Tritiya Kya Kharide: मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए हर शुभ कार्य का फल अक्षय यानी कभी खत्म न होने वाला होता है। आमतौर पर इस दिन सोना खरीदने की परंपरा है, लेकिन हर किसी के लिए सोना खरीदना संभव नहीं होता। अच्छी बात यह है कि कुछ साधारण और किफायती चीजें खरीदकर भी आप इस दिन का पूरा लाभ उठा सकते हैं।

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भारत

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MEGHA ROY

Apr 17, 2026

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अक्षय तृतीया पर बिना सोना खरीदे भी ऐसे पाएं शुभ फल| Chatgpt

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया का दिन हिंदू धर्म में बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है, जहां हर छोटा-बड़ा काम अक्षय पुण्य देता है। आमतौर पर इस दिन सोना खरीदने की परंपरा है, लेकिन हर किसी के लिए सोना खरीद पाना आसान नहीं होता। अच्छी बात यह है कि कम बजट में भी कुछ खास और साधारण चीजें खरीदकर उतना ही शुभ फल पाया जा सकता है। इस साल अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026, रविवार को मनाई जाएगी और इस दिन किए गए कार्यों का फल कभी कम नहीं होता। ऐसे में अगर आप भी बिना ज्यादा खर्च किए इस दिन को खास बनाना चाहते हैं, तो रसोई की कुछ चीजें खरीदकर भी घर में सुख-समृद्धि ला सकते हैं।

What to Buy on Akshaya Tritiya: सोना नहीं तो ये चीजें खरीदें, मिलेगा शुभ फल

मिट्टी से जुड़ी चीजें लाएं घर

अक्षय तृतीया पर मिट्टी के बर्तन जैसे घड़ा, दीया या गमला खरीदना शुभ माना जाता है। यह न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा होता है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा भी लाता है। मिट्टी का संबंध धरती से है, जो स्थिरता और शांति का प्रतीक है।

तांबे के बर्तन का महत्व

तांबा एक पवित्र धातु मानी जाती है। इस दिन तांबे का लोटा या कोई छोटा बर्तन खरीदना घर में सुख-समृद्धि लाने वाला माना जाता है। साथ ही, तांबे के बर्तन स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होते हैं।

हल्दी और चावल जरूर खरीदें

पूजा-पाठ में इस्तेमाल होने वाली हल्दी और चावल को बहुत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन इन्हें खरीदकर घर लाना समृद्धि और मंगल का संकेत देता है। ये दोनों चीजें हर घर में आसानी से उपलब्ध होती हैं और बेहद किफायती भी हैं।

साबुत धनिया का खास महत्व

साबुत धनिया खरीदना इस दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इसे धन और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। कई लोग इसे पूजा के बाद संभालकर रखते हैं और शुभ अवसरों पर उपयोग करते हैं।

Akshaya Tritiya 2026 Daan: दान-पुण्य का भी है महत्व

अगर आप कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं। इस दिन जरूरतमंदों को दान करना भी उतना ही फलदायी माना जाता है। यह न केवल पुण्य देता है बल्कि मन को भी सुकून देता है।

Akshaya Tritiya Gold Purchase Muhurat: सोने-चांदी की खरीदारी का शुभ मुहूर्त

  • सुबह (चर, लाभ, अमृत): 10:49 AM से 12:21 PM तक
  • दोपहर (शुभ): 01:58 PM से 03:35 PM तक
  • शाम (शुभ, अमृत, चर): 06:50 PM से 10:58 PM तक
  • रात्रि (लाभ): 01:43 AM से 03:06 AM (20 अप्रैल) तक

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Akshaya Tritiya 2026 Special, Chandra Gochar Effect,

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Published on:

17 Apr 2026 10:48 am

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