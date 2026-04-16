16 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Abujh Muhurat 2026: अक्षय तृतीया ही नहीं, साल के ये 4 दिन बिना मुहूर्त के भी हर काम को बनाते हैं सफल

Abujh Muhurat Kaun Kaun Se Hain: हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में शुभ मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व होता है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले सही समय का चयन करना जरूरी माना जाता है। लेकिन साल में कुछ ऐसे खास दिन भी होते हैं, जिन्हें बिना मुहूर्त के भी बेहद शुभ माना जाता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Apr 16, 2026

Abujh Muhurat 2026,Abujh Muhurat,

Akshaya Tritiya Abujh Muhurat| Freepik

Abujh Muhurat 2026: हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य से पहले मुहूर्त देखने की परंपरा बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। इन्हें अबूझ मुहूर्त कहा जाता है, जो अपने आप में अत्यंत शुभ और फलदायी माने जाते हैं। इन खास दिनों में बिना किसी गणना के विवाह, गृह प्रवेश या नई शुरुआत करना भी शुभ माना जाता है। अधिकतर लोग केवल अक्षय तृतीया को ही जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और दिन हैं जो उतने ही प्रभावशाली होते हैं। आइए जानते हैं साल के उन 4 अबूझ मुहूर्तों के बारे में, जो हर काम को सफल बना सकते हैं।

क्या होता है अबूझ मुहूर्त?

हिंदू ज्योतिष में कुछ ऐसे विशेष दिन माने गए हैं, जिन्हें “अबूझ मुहूर्त” या “स्वयंसिद्ध मुहूर्त” कहा जाता है। इन दिनों में किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए अलग से मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं होती। मान्यता है कि इस समय सूर्य और चंद्रमा की स्थिति इतनी अनुकूल होती है कि नकारात्मक ग्रह प्रभाव स्वतः समाप्त हो जाते हैं। इसलिए विवाह, गृह प्रवेश, वाहन खरीद, नया व्यापार या कोई भी मांगलिक कार्य बिना झिझक किया जा सकता है।

चैत्र शुक्ल प्रतिपदा

हिंदू नववर्ष की शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होती है। यह दिन सृजन और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इसी दिन से चैत्र नवरात्रि भी आरंभ होती है, जो सकारात्मक ऊर्जा और भक्ति का माहौल बनाती है। इस दिन नया व्यवसाय शुरू करना, लक्ष्य निर्धारित करना या जीवन में नई दिशा लेना अत्यंत शुभ माना जाता है।

राम नवमी

चैत्र नवरात्रि के नौवें दिन राम नवमी आती है, जिसे भगवान श्रीराम के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र होता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए कार्यों में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। सगाई, खरीदारी या बच्चों के संस्कार जैसे कार्यों के लिए यह दिन बेहद शुभ होता है।

अक्षय तृतीया

अक्षय तृतीया को साल का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ मुहूर्त माना जाता है। “अक्षय” का अर्थ है जो कभी समाप्त न हो। इस दिन किए गए दान, निवेश या शुभ कार्य का फल अनंत समय तक मिलता है। यही कारण है कि इस दिन विवाह, सोना खरीदना और गृह प्रवेश जैसे कार्य बड़ी संख्या में किए जाते हैं।

विजयादशमी

दशहरा, यानी विजयादशमी, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन “विजय मुहूर्त” होता है, जो हर कार्य में सफलता का संकेत देता है। नए काम की शुरुआत, वाहन खरीद या शिक्षा प्रारंभ करने के लिए यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है।

खबर शेयर करें:

Published on:

16 Apr 2026 04:29 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Abujh Muhurat 2026: अक्षय तृतीया ही नहीं, साल के ये 4 दिन बिना मुहूर्त के भी हर काम को बनाते हैं सफल

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Akshaya Tritiya 2026 in Ayodhya: अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को अयोध्या में विशेष पूजा और 56 भोग, जानें शुभ मुहूर्त और महत्व

Akshaya Tritiya 2026 in Ayodhya
धर्म और अध्यात्म

Aaj Ka Rashifal 17 April: वैशाख अमावस्या राशिफल: पितरों की कृपा से चमकेगी इन राशियों की किस्मत, जानें अपनी राशि का हाल

Aaj Ka Rashifal 17 April 2026
राशिफल

Shani Nakshatra Parivartan 2026: 17 अप्रैल से वैशाख अमावस्या पर शनि का बड़ा बदलाव, 17 मई तक मेष और कर्क समेत इन राशियों को रहना होगा सतर्क

Shani Nakshatra Parivartan 2026, Saturn Transit 2026,
राशिफल

Tarot Rashifal 17 April 2026: वैशाख अमावस्या पर राशियों का हाल: मेष, वृष, मिथुन समेत सभी राशियों का टैरो राशिफल

Hindi tarot horoscope, 17 april 2026 horoscope,
राशिफल

Aries Horoscope May 2026: मेष राशिफल मई 2026: शुरुआत में रहें सावधान, महीने के अंत में मिलेगी बड़ी कामयाबी

Aries Horoscope May 2026
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.