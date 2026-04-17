Panchang : आज का पंचांग 18 अप्रैल 2026: चौघड़िया, राहुकाल, तिथि, नक्षत्र और शुभ मुहूर्त जानें

दिशा शूल - आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए आज पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 9.00 से 10.30 तक

तिथि – प्रतिपदा तिथि दिन 2.11 तक होगी तदुपरान्त द्वितीया तिथि होगी ।

नक्षत्र – अश्विनी नक्षत्र दिन 9.43 तक रहेगा तदुपरान्त भरणी नक्षत्र होगा ।

योग – प्रीति योग रात्रि 11.56 तक रहेगा तदुपरान्त आयुष्मान योग रहेगा ।

करण – बव करण दिन 2.11 तक रहेगा तदुपरान्त बालव करण रहेगा।