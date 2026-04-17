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Panchang : आज का पंचांग 18 अप्रैल 2026: चौघड़िया, राहुकाल, तिथि, नक्षत्र और शुभ मुहूर्त जानें

Aaj Ka Panchang 18 April 2026 : आज का पंचांग 18 अप्रैल 2026 (शनिवार) देखें। जानें तिथि, नक्षत्र, योग, करण, राहुकाल, दिशा शूल और शुभ चौघड़िया का सही समय। शुभ कार्य करने के लिए पूरा ज्योतिषीय विवरण पढ़ें।

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भारत

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Manoj Vashisth

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Pandit Mukesh Bhardwaj

Apr 17, 2026

Aaj Ka Panchang 18 April

Aaj Ka Panchang 18 April 2026 : आज का पंचांग 18 अप्रैल 2026 (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Aaj Ka Panchang 18 April 2026 : आज का पंचांग 18 अप्रैल 2026, शनिवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से कई महत्वपूर्ण योग लेकर आया है। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, जो दोपहर 2:11 बजे तक रहेगी, इसके बाद द्वितीया तिथि प्रारम्भ होगी। अश्विनी नक्षत्र सुबह 9:43 बजे तक रहेगा, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र प्रभावी होगा।

आज के दिन शुभ कार्यों के लिए विशेष चौघड़िया समय भी उपलब्ध हैं, जिनमें सुबह 8:04 से 9:34 तक शुभ, दोपहर 2:04 से 5:04 तक लाभ और अमृत चौघड़िया विशेष रूप से उत्तम माने गए हैं। हालांकि, राहुकाल सुबह 9:00 से 10:30 तक रहेगा और पूर्व दिशा में दिशा शूल होने के कारण इस दिशा में यात्रा से बचना चाहिए।

यह दिन चंद्रदर्शन, गुरु अंगददेव जयंती और अन्य धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में दिनभर के शुभ-अशुभ समय को ध्यान में रखकर ही कार्यों की योजना बनाना लाभकारी रहेगा।

आज का पंचांग शनिवार 18 अप्रैल, 2026 | Panchang Today 18 April 2026

  • विक्रम संवत् - 2083
  • संवत्सर नाम – रौद्र
  • शक संवत् – 1948
  • हिजरी सन् – 1447
  • मु. मास – 29 सव्वाल
  • अयन – उत्तरायण
  • ऋतु – बसंत ऋतु
  • मास – वैशाख
  • पक्ष – शुक्ल प्रारम्भ

आज का चौघड़िया

चौघड़िया प्रकारसमयशुभताटिप्पणी
शुभ08:04 – 09:34अच्छाकार्य प्रारम्भ कर सकते हैं
चर12:34 – 14:04मध्यम/चलसामान्य कार्य के लिए ठीक
लाभ14:04 – 16:34बहुत अच्छालाभदायक कार्य हेतु उत्तम
अमृत16:34 – 17:04अत्यंत शुभसबसे श्रेष्ठ समय

दिशा शूल - आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए आज पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।
राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 9.00 से 10.30 तक
तिथि – प्रतिपदा तिथि दिन 2.11 तक होगी तदुपरान्त द्वितीया तिथि होगी ।
नक्षत्र – अश्विनी नक्षत्र दिन 9.43 तक रहेगा तदुपरान्त भरणी नक्षत्र होगा ।
योग – प्रीति योग रात्रि 11.56 तक रहेगा तदुपरान्त आयुष्मान योग रहेगा ।
करण – बव करण दिन 2.11 तक रहेगा तदुपरान्त बालव करण रहेगा।

विशिष्ट योग

व्रत / दिवस विशेष – चंद्रदर्शन, पुरातत्व दिवस, देव दामोदर तिथि (आसाम), गुरु अंगददेव जयंती (दोनों मत से), गुरु तेग बहादुर जयंती (नवीन मत से), गंडमूल दिन 9-43 तक,
चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि मेष राशि में होगा ।

ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन

  • आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि मेष होगी ।
  • आज दिन 9.43 तक जन्म लेने वाले बच्चों का अश्विनी नक्षत्र होगा तदुपरान्त भरणी नक्षत्र होगा ।
  • आज जन्मे बच्चों का स्वर्ण पाद होगा ।
  • आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर ला, ली, लू, ले, लो पर रखे जा सकते हैं।

मेष राशि अग्नि तत्त्व व क्षत्रिय स्वभाव राशि है। इसके स्वामी ग्रह मंगल हैं। इस राशि में जन्मे बच्चे दबंग, साहसी, कुटुंब का पालन करने वाले, कार्यारम्भ में रूचि रखने वाले, हमेशा सक्रिय, चुनौतियों को स्वीकार करने वाले, जुझारू और थोड़े जल्दबाज होते हैं। शारीरिक सौष्ठव को बनाये रखने के लिए सदा क्रियाशील रहते हैं।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Updated on:

17 Apr 2026 12:28 pm

Published on:

17 Apr 2026 12:27 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Panchang : आज का पंचांग 18 अप्रैल 2026: चौघड़िया, राहुकाल, तिथि, नक्षत्र और शुभ मुहूर्त जानें

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