17 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Kal Ka Rashifal 18 April: शनिवार का राशिफल: किसे मिलेगा लाभ और किसे रहना होगा सावधान?

Horoscope Tomorrow 18 April 2026 : राशिफल 18 अप्रैल 2026 जानें। सभी 12 राशियों (मेष से मीन) का दैनिक भविष्यफल, शुभ रंग, लकी नंबर और आज का पंचांग। पढ़ें करियर, प्रेम और आर्थिक स्थिति का पूरा विश्लेषण।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Apr 17, 2026

Kal Ka Rashifal 18 April

Kal Ka Rashifal 18 April : 18 अप्रैल राशिफल: इन राशियों की चमकेगी किस्मत, कुछ को रहना होगा बेहद सावधान!

Kal Ka Rashifal 18 April 2026 :आज का राशिफल 18 अप्रैल 2026: शनिवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष माना जा रहा है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ कल का दिन (Daily Horoscope Tomorrow) चंद्रदर्शन और धार्मिक महत्व भी रखता है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल सभी 12 राशियों पर अलग-अलग प्रभाव डाल रही है। ऐसे में करियर, प्रेम, परिवार और आर्थिक मामलों में दिन कैसा रहेगा, यह जानना बेहद जरूरी है। पढ़ें भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास का मेष से मीन तक सभी राशियों का विस्तृत राशिफल, शुभ रंग और लकी नंबर।

कल का राशिफल मेष राशि | Aries Horoscope Tomorrow, 18th April, 2026

विविधताओं से भरा दिन रहेगा। उच्च अधिकारीयों से तालमेल बेहतर होने के प्रभाव से कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढेगी। परिवार में एक दूसरे से बढ़ते तनाव के कारण आपसी टकराव बढ़ेगा। यात्रा शुभ रहेगी।
शुभ रंग : महरून कलर
लकी नंबर : 8

कल का राशिफल वृषभ राशि | Taurus Horoscope Tomorrow, 18th April, 2026

भावनात्मक संबंधों में रिश्तो को मजबूत करना है तो पारदर्शिता रखनी होगी। करियर को लेकर गंभीरता दिखानी होगी। भाग्य का समर्थन मिल रहा है पर मेहनत के अभाव में हाथ में आए अवसर दूर जा सकते हैं।
शुभ रंग : पीच कलर
लकी नंबर : 6

आज का राशिफल मिथुन राशि | Gemini Horoscope Tomorrow, 18th April, 2026

भूमि भवन के सौदो से अचानक आर्थिक लाभ की संभावना बन रही है। धार्मिक गतिविधियों से मानसिक तनाव में राहत मिलेगी। पेरेंट्स का सहयोग मिलने से आर्थिक चिंताएं दूर होगीं।
शुभ रंग : ब्ल्यू कलर
लकी नंबर : 7

कल का राशिफल कर्क राशि | Cancer Horoscope Tomorrow, 18th April, 2026

व्यर्थ के आरोपों का सामना करना पड़ सकता है। कार्यभार बढ़ने से थोड़ा दबाव में रहेंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियां के प्रति लापरवाही बाद में परेशानी का कारण बन सकती है। सावधान रहना होगा। वाहन सावधानी से चलाएं।
शुभ रंग : सिल्वर कलर
लकी नंबर : 2

कल का राशिफल सिंह राशि | Leo Horoscope Tomorrow, 18th April, 2026

कार्य कुशलता बढ़ेगी। आर्थिक रूप से सक्षम महसूस करेंगे। भावनात्मक रिश्तों से अच्छी ऊर्जा मिलेगी। आर्थिक जोखिम लेने से बचना होगा। विदेश व्यापार से जुड़े मसलों पर धैर्य रखें।
शुभ रंग : ग्रीन कलर
लकी नंबर : 9

कल का राशिफल कन्या राशि | Kal Ka Rashifal Kanya Rashi

अपना पक्ष मजबूती से रखना होगा। विरोधी लापरवाही का फायदा उठा सकते हैं। पारिवारिक तनाव को विनम्रता और सहनशक्ति दिखाकर सहज करना होगा।
शुभ रंग : ब्राईट व्हाईट
लकी नंबर : 3

कल का राशिफल तुला राशि | Kal Ka Rashifal Tula Rashi

व्यवस्था में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं उच्च स्तर के लाभ मिलने की संभावना है व्यवहार कुशलता दिखानी होगी दूरदर्शिता से लिए गए फैसले भविष्य के लिए बेहतर रहेंगे विलासिता पर धन खर्च होगा
शुभ रंग : पिंक कलर
लकी नंबर : 5

कल का राशिफल वृश्चिक राशि | Tomorrow Horoscope Vrishchik Rashi

समाचार और दूरसंचार के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को बड़ी उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं अवसरों पर नजर रखनी होगी तर्कशक्ति से विरोधियों को पस्त करेंगे पसंदीदा व्यक्तियों से मिलने के मौके मिलेंगे
शुभ रंग : कॉफी कलर
लकी नंबर : 6

कल का राशिफल धनु राशि | Kal Ka Rashifal Dhanu Rashi

पेरेंट्स की सेवा करने का मौका मिलेगा वांछित स्थान की यात्रा हो सकती है परिवार के साथ मनोरंजन और मेल मिलाप के अवसर मिलेंगे प्रेम संबंधों में दूरी के बावजूद रिश्ते मजबूत होंगे
शुभ रंग : गोल्डन कलर
लकी नंबर : 4

कल का राशिफल मकर राशि | Tomorrow Horoscope Makar Rashi

कार्य प्रभार बढ़ेगा आर्थिक स्थिति मजबूत होगी भावनात्मक संबंधों में समय अभाव के कारण तनाव पूर्ण स्थिति बन सकती है स्थितियों को बहुत ही सावधानी से संभालना होगा कटु वचन रिश्तो को हमेशा के लिए खराब कर सकते हैं
शुभ रंग : क्रीम कलर
लकी नंबर : 5

कल का राशिफल कुंभ राशि | Kal Ka Rashifal Kumbh Rashi

आय बढ़ेगी भावनात्मक रिश्तों में सुधार होगा पुराने तनाव कम होंगे मार्केटिंग से जुड़े लोग ज्यादा लाभान्वित हो सकते हैं खेल और मनोरंजन में किस्मत चमकेगी शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा
शुभ रंग : ब्राऊन कलर
लकी नंबर : 3

कल का राशिफल मीन राशि | Tomorrow Horoscope Meen Rashi

जिम्मेदारी निभाने में कठिनाई महसूस करेंगे कार्य अधूरे छूट सकते हैं मित्रों की मदद लेनी होगी तनाव कम करने के लिए आध्यात्मिक व्यक्तियों के साथ जुड़ाव रखना राहत दे सकता है
शुभ रंग : यलो कलर
लकी नंबर : 1

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल 2026

Published on:

17 Apr 2026 03:19 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Kal Ka Rashifal 18 April: शनिवार का राशिफल: किसे मिलेगा लाभ और किसे रहना होगा सावधान?

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Weekly Tarot Rashifal (19-25 April 2026): सप्ताह की शुरुआत अक्षय तृतीया के शुभ संयोग से, मेष और कर्क के लिए शानदार सप्ताह, करियर-धन में मिलेगी बड़ी सफलता

April Weekly Rashifal 2026, Astrology Weekly Horoscope
राशिफल

Saptahik Rashifal 19 To 25 April 2026 : साप्ताहिक राशिफल 19 से 25 अप्रैल : मेष से कन्या तक किसे मिलेगा लाभ, किसे बरतनी होगी सावधानी

Saptahik Rashifal 19 To 25 April 2026
राशिफल

Kal Ka Tarot Rashifal: टैरो राशिफल 18 अप्रैल:धनु, कुंभ और मीन के लिए शुभ दिन, करियर-धन में मिलेंगे जबरदस्त मौके

kal ka tarot rashifal, tarot rashifal 18 april 2026, Aaj ka tarot rashifal,
राशिफल

May 2026 Grah Gochar Rashifal: बुधादित्य, रुचक और मालव्य राजयोग का महा-संयोग, इन 5 राशियों के लिए खुलेगा तरक्की का दरवाजा

Grah Gochar May 2026, May 2026 Rashifal,
राशिफल

Ruchak Yog 2026 in May: 2 मई से चमकेगी किस्मत, मंगल के मेष गोचर से मेष, मिथुन और वृश्चिक राशि वालों को बड़ा फायदा

Ruchak Yog, mesh rashi me mangal gochar, mangal gochar
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.