पति अब खुद खिंचे चले आएंगे आपकी ओर! बस करें डॉ. आचार्य सतीश अवस्थी द्वारा बताया गया  यह उपाय

Pati Ko Parai Stri Se Dur Karne Ka Mantra: शादी जैसा पवित्र रिश्ता किसी भी घर को खुशहाल बनाने में सबसे बड़ा रोल निभाता है। ऐसे में कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी का अपना रिश्ता अच्छा नहीं चलने की वजह से वो दूसरे के रिश्तों पर नजर डालने लगता है, जिससे जाने-अनजाने में ही हंसते-खेलते परिवार में दरार आने लगती है और पति का ध्यान भटकने लगता है। ऐसी स्थिति में पत्नियां बहुत परेशान हो जाती हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें।