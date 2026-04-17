17 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

पति अब खुद खिंचे चले आएंगे आपकी ओर! बस करें डॉ. आचार्य सतीश अवस्थी द्वारा बताया गया  यह उपाय

Pati Ko Parayi Stri Se Dur Karne Ka Mantra: आज के इस लेख में हम डॉ. आचार्य सतीश अवस्थी जी द्वारा बताया गया एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे करने से आप अपने पति को वापस अपनी जिंदगी में ला सकती हैं। आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Apr 17, 2026

ati Ko Parayi Stri Se Dur Karne Ka Mantra

ati Ko Parayi Stri Se Dur Karne Ka Mantra| image credit gemini

Pati Ko Parai Stri Se Dur Karne Ka Mantra: शादी जैसा पवित्र रिश्ता किसी भी घर को खुशहाल बनाने में सबसे बड़ा रोल निभाता है। ऐसे में कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी का अपना रिश्ता अच्छा नहीं चलने की वजह से वो दूसरे के रिश्तों पर नजर डालने लगता है, जिससे जाने-अनजाने में ही हंसते-खेलते परिवार में दरार आने लगती है और पति का ध्यान भटकने लगता है। ऐसी स्थिति में पत्नियां बहुत परेशान हो जाती हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें।

अगर आप भी इसी मुश्किल से गुजर रही हैं, तो हमारा आज का यह लेख आपके काम आ सकता है। यूट्यूब चैनल Love with Astrology पर डॉ. आचार्य सतीश अवस्थी ने एक बहुत ही आसान तरीका बताया है। इस उपाय को करके आप अपने पति को वापस अपनी जिंदगी में ला सकती हैं। आइए जानते हैं क्या है यह तरीका।

विधि और सही समय (Method and Right Time)

इस उपाय को करने के लिए आपको किसी खास त्यौहार या दिन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप इसे किसी भी दिन शुरू कर सकती हैं। बस समय का विशेष ख्याल रखें, इसे आपको सूर्यास्त के बाद यानी शाम होने से लेकर सुबह के 4 बजे के बीच ही करना है।

बैठने का तरीका और मुद्रा (Position and Gesture)

सबसे पहले आप शांति से वज्रासन यानी घुटनों के बल बैठ जाएं। अब अपने दोनों हाथों को अपने सीने के पास लाएं और हथेलियों को इस तरह जोड़ें कि वो एक खिले हुए कमल के फूल जैसी दिखें। इसके बाद अपना चेहरा 120 डिग्री ऊपर की तरफ उठाएं और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान रखें। मंत्र बोलने से पहले अपने पति का नाम लें, जिन्हें आप बहुत प्यार करती हैं।

महामंत्र और जाप (Mantra and Chanting)

अब इस मुद्रा में रहते हुए "ॐ अहद्रम अहद्रम अहद्रम महम" इस मंत्र का जाप करें। डॉ. आचार्य सतीश जी के अनुसार, आपको कम से कम 5 से 7 बार यह मंत्र बोलना है। अगर आप चाहें तो इससे ज्यादा बार भी इसका जाप कर सकती हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 Apr 2026 04:00 pm

Published on:

17 Apr 2026 03:50 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / पति अब खुद खिंचे चले आएंगे आपकी ओर! बस करें डॉ. आचार्य सतीश अवस्थी द्वारा बताया गया  यह उपाय

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Sun-Jupiter Conjunction 2026 : सूर्य-गुरु की युति 2026 : 11 मई से बदल रहा है ग्रहों का खेल! इन 4 राशियों पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा

Sun-Jupiter Conjunction 2026
धर्म/ज्योतिष

Saptahik Tarot Rashifal (19-25 April 2026): तुला और वृश्चिक के लिए सफलता के संकेत, मीन को होगा बड़ा लाभ, जानें बाकी राशियों का हाल

saptahik tarot rashifal
राशिफल

Kal Ka Rashifal 18 April: शनिवार का राशिफल: किसे मिलेगा लाभ और किसे रहना होगा सावधान?

Kal Ka Rashifal 18 April
राशिफल

Weekly Tarot Rashifal (19-25 April 2026): सप्ताह की शुरुआत अक्षय तृतीया के शुभ संयोग से, मेष और कर्क के लिए शानदार सप्ताह, करियर-धन में मिलेगी बड़ी सफलता

April Weekly Rashifal 2026, Astrology Weekly Horoscope
राशिफल

Saptahik Rashifal 19 To 25 April 2026 : साप्ताहिक राशिफल 19 से 25 अप्रैल : मेष से कन्या तक किसे मिलेगा लाभ, किसे बरतनी होगी सावधानी

Saptahik Rashifal 19 To 25 April 2026
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.