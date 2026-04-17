Daily Habits Remove Planetary Doshas: रोजाना के इन छोटे कामों से मिल सकती है हर मुश्किल से मुक्ति

Daily Habits Remove Planetary Doshas : क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई की एक रोटी या मुट्ठी भर दाना आपकी कुंडली के बड़े से बड़े दोष को शांत कर सकता है? हम अक्सर भारी-भरकम पूजा-पाठ और खर्चीले उपायों के पीछे भागते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सेवा से बड़ा कोई उपाय नहीं है। जब हम बेजुबान जानवरों और जरूरतमंदों की मदद करते हैं, तो हमारे नौ ग्रह धीरे-धीरे शुभ फल देने लगते हैं। आइए जानते हैं वे छोटे-छोटे काम जो आपके जीवन में बड़े चमत्कार कर सकते हैं।