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Daily Habits Remove Planetary Doshas: रोजाना के इन छोटे कामों से मिल सकती है हर मुश्किल से मुक्ति

Daily Habits Remove Planetary Doshas : रोजाना के ये छोटे-छोटे उपाय जैसे गाय, कुत्ते और पक्षियों को भोजन देना आपकी कुंडली के ग्रह दोष शांत कर सकते हैं। जानिए ज्योतिष के आसान और असरदार उपाय जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं।

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भारत

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Manoj Vashisth

Apr 17, 2026

Daily Habits Remove Planetary Doshas

Daily Habits Remove Planetary Doshas : रोज करें ये 7 काम, 21 दिनों में दिखेगा चमत्कार! शनि-राहु भी हो जाएंगे शांत (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Daily Habits Remove Planetary Doshas : क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई की एक रोटी या मुट्ठी भर दाना आपकी कुंडली के बड़े से बड़े दोष को शांत कर सकता है? हम अक्सर भारी-भरकम पूजा-पाठ और खर्चीले उपायों के पीछे भागते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सेवा से बड़ा कोई उपाय नहीं है। जब हम बेजुबान जानवरों और जरूरतमंदों की मदद करते हैं, तो हमारे नौ ग्रह धीरे-धीरे शुभ फल देने लगते हैं। आइए जानते हैं वे छोटे-छोटे काम जो आपके जीवन में बड़े चमत्कार कर सकते हैं।

1. पहली रोटी गौ माता के नाम: शुक्र और गुरु होंगे मेहरबान

    भारतीय संस्कृति में गाय को 33 कोटि देवी-देवताओं का निवास माना गया है। सुबह की पहली ताजी रोटी गाय को खिलाने से घर में बरकत आती है।

    ज्योतिष लाभ: इससे कुंडली का शुक्र मजबूत होता है जिससे सुख-सुविधाएं बढ़ती हैं और गुरु की कृपा से सुख-सौभाग्य मिलता है।

    (वीडियो सोर्स : Aditya Kundli By Astro Sakshi Sanjeev Thakur)

    2. काले कुत्ते को रोटी: शनि और राहु की टेढ़ी नजर से बचाव

      अगर आपके काम बार-बार अटक रहे हैं या घर में कलह रहती है, तो कुत्ते (खासकर काले कुत्ते) को तेल चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं। कुत्ता काल भैरव का वाहन है।

      ज्योतिष लाभ: यह शनि और राहु-केतु के बुरे प्रभावों को खत्म करता है और शत्रुओं पर विजय दिलाता है।

      3. पक्षियों को दाना और पानी: बुध और व्यापार में तरक्की

        छत पर या बालकनी में पक्षियों के लिए सात अनाज (सप्तधान्य) और मिट्टी के सकोरे में पानी रखें।

        ज्योतिष लाभ: पक्षियों की सेवा से बुध ग्रह प्रसन्न होता है, जिससे आपकी बुद्धि तेज होती है, व्यापार में मुनाफा मिलता है और कर्ज से मुक्ति मिलती है।

        4. मछलियों को आटे की गोलियां: मानसिक शांति और चंद्र दोष दूर

          नदी या तालाब में जाकर मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना बेहद शुभ माना जाता है।

          ज्योतिष लाभ: यह चंद्रमा को मजबूत करता है, जिससे मानसिक तनाव कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है।

          5. बंदरों को गुड़ और चना/केला: मंगल का साहस और बल

            मंगल दोष से परेशान लोग या जिनका आत्मविश्वास कमजोर है, उन्हें मंगलवार और शनिवार को बंदरों को केला, गुड़ या चने खिलाने चाहिए।

            ज्योतिष लाभ: यह हनुमान जी की विशेष कृपा दिलाता है और मंगल ग्रह को शांत कर साहस प्रदान करता है।

            6. पौधों को जल देना: सूर्य और वंश वृद्धि

              रोज सुबह स्नान के बाद तुलसी या अन्य पौधों को जल चढ़ाना केवल पर्यावरण के लिए नहीं, भाग्य के लिए भी अच्छा है।

              ज्योतिष लाभ: यह सूर्य देव को प्रसन्न करता है, जिससे समाज में मान-सम्मान बढ़ता है और पिता से संबंध सुधरते हैं।

              7. गरीबों को भोजन: शनि का सबसे अचूक उपाय

                किसी भूखे या जरूरतमंद को भोजन कराना दान की श्रेणी में सबसे ऊपर है।

                ज्योतिष लाभ: शनि देव न्याय के देवता हैं और वे मेहनत करने वालों और गरीबों की मदद करने वालों पर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। शनिवार को खिचड़ी या काला छाता दान करना भी श्रेष्ठ है।

                खास टिप: दान करते समय रखें ये बात याद

                ज्योतिष में भाव सबसे महत्वपूर्ण है। जब भी आप किसी जानवर को भोजन दें या किसी गरीब की मदद करें, तो मन में अहंकार न लाएं। यह सोचें कि ईश्वर ने आपको सेवा का मौका दिया है।

                हालिया शोध और मनोवैज्ञानिकों का भी मानना है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हमारे शरीर में डोपामाइन (हैप्पी हार्मोन) रिलीज होता है, जो तनाव को कम करने में जादुई भूमिका निभाता है।

                ये छोटे-छोटे बदलाव आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएं, तो आपको किसी भारी-भरकम अनुष्ठान की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज से ही इनमें से कम से कम दो काम शुरू करें और 21 दिनों में खुद फर्क महसूस करें।

                अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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                Published on:

                17 Apr 2026 11:52 am

                Hindi News / Astrology and Spirituality / Dharma Karma / Daily Habits Remove Planetary Doshas: रोजाना के इन छोटे कामों से मिल सकती है हर मुश्किल से मुक्ति

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