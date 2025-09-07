Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

Rajasthan Crime: दोस्त ने ही किया दोस्त का कत्ल, चाकू से गला रेता; शहर में फैली सनसनी

Bhilwara Crime: भीलवाड़ा शहर के सदर थाना क्षेत्र के ओम नगर में आपसी विवाद को लेकर बैंक फाइनेंसर युवक की शनिवार रात चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी।

भीलवाड़ा

Anil Prajapat

Sep 07, 2025

kamlesh-murder-case
महात्मा गांधी चिकित्सालय के बाहर लोगों की भीड़ व इनसेट में मृतक कमलेश। फोटो: पत्रिका

Bhilwara Crime News: भीलवाड़ा शहर के सदर थाना क्षेत्र के ओम नगर में आपसी विवाद को लेकर बैंक फाइनेंसर युवक की शनिवार रात चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। घटना से शहर में सनसनी फैल गई। आरोपी ने सोशल मीडिया के जरिए दोपहर में कई जनों को धमकियां दी थी।

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। देर रात अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। आरोपी और मृतक दोनों आपस में दोस्त थे।

पुलिस के अनुसार आजादनगर निवासी कमलेश सुथार निजी फाइनेंस कंपनी में काम करता है। आरोपी ओम नगर निवासी रणवीर उर्फ बबलू सिसोदिया से विवाद चल रहा था। रणवीर ने सोशल मीडिया पर कमलेश को धमकी दी थी।

चाकू से गला रेता

कमलेश आपत्ति जताने ओमनगर में रणवीर के घर गया। वहां आरोपी रणवीर और कमलेश में झगड़ा हो गया। आवेश में आए रणवीर ने कमलेश का चाकू से गला रेत दिया। गंभीर हालत में कमलेश को महात्मा गांधी अस्पताल लाया गया। यहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित किया।

देर रात अस्पताल के बाहर जमा हुई भीड़

बड़ी संख्या में लोग और परिजन अस्पताल में जमा हो गए। हंगामा से माहौल गरमा गया। एएसपी पारस जैन और सदर थाना प्रभारी कैलाश मौके पर पहुंचे। घटनाक्रम की जानकारी लेकर आरोपी की तलाश कर हिरासत में लिया।

दोनों बचपन के दोस्त

प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि दोनों एक ही कॉलोनी में साथ रहते थे। बाद में रणवीर अलग कॉलोनी में चला गया।

Published on:

07 Sept 2025 09:57 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / Rajasthan Crime: दोस्त ने ही किया दोस्त का कत्ल, चाकू से गला रेता; शहर में फैली सनसनी

