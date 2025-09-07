Rajasthan Crime: दोस्त ने ही किया दोस्त का कत्ल, चाकू से गला रेता; शहर में फैली सनसनी

Bhilwara Crime News: भीलवाड़ा शहर के सदर थाना क्षेत्र के ओम नगर में आपसी विवाद को लेकर बैंक फाइनेंसर युवक की शनिवार रात चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। घटना से शहर में सनसनी फैल गई। आरोपी ने सोशल मीडिया के जरिए दोपहर में कई जनों को धमकियां दी थी।