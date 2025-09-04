Rajasthan Crime: पति के दोस्त से थे पत्नी के अवैध संबंध, निर्मम हत्या के बाद गहरे गड्ढे में दफनाया युवक का शव; 6 दिन बाद ऐसे खुला राज

शक के आधार पर मामला दर्ज कर सोहनराम से गहन पूछताछ की गई जिसमें उसने मुकेश की हत्या करना स्वीकार किया। आरोपी ने शव भटनोखा सरहद में खदान के पास दफनाने की जानकारी दी। उसकी निशादेही पर पुलिस की टीम घटना स्थल पहुंची और जेसीबी की मदद से खुदाई करवाई। वहां बोरे में लिपटा युवक का शव बरामद हुआ। शव काफी सड़ चुका था और उसमें से तीव्र बदबू आ रही थी। परिजनों ने मुकेश के रूप में शव की शिनाख्त की। मामले के खुलासे में भावण्डा थानाधिकारी मानवेन्द्र सिंह, कानि. रामेदव व मूलाराम का विशेष योगदान रहा।