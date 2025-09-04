Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नागौर

Rajasthan Crime: पति के दोस्त से थे पत्नी के अवैध संबंध, निर्मम हत्या के बाद गहरे गड्ढे में दफनाया युवक का शव; 6 दिन बाद ऐसे खुला राज

Rajasthan Crime News: राजस्थान के नागौर जिले में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक सप्ताह पहले लापता युवक का शव एक खदान के पास गहरे गड्ढे में दफन मिला।

नागौर

Anil Prajapat

Sep 04, 2025

nagaur crime news
आरोपी सोहनराम और मृतक मुकेश। फोटो: पत्रिका

नागौर। राजस्थान के नागौर जिले में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। भावण्डा थाना क्षेत्र के भटनोखा गांव में एक सप्ताह पहले लापता हुए युवक का शव एक खदान के पास गहरे गड्ढे में दफन मिला। पुलिस ने जेसीबी की मदद से शव को बाहर निकलवाया। शव की पहचान भटनोखा निवासी मुकेश गालवा (25) पुत्र भंवरूराम के रूप में हुई है।

शव पोस्टमार्टम के लिए मूण्डवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ले जाया गया, जहां मेडिकल टीम ने शव का पोस्टमार्टम किया। युवक की हत्या कर शव गड्ढे में दफनाया गया था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सूत्रों के अनुसार मृतक मुकेश गालवा व आरोपी करीबी दोस्त थे।

ये भी पढ़ें

फूट-फूटकर रो रहे माता-पिता बोले ‘एक दिन जरूर लौटेगा बेटा…’, नाहरगढ़ गए बेटों में एक का मिला कंकाल दूसरा अब भी लापता, आखिरी कॉल पर ये बोला
जयपुर
image

अवैध संबंध के चलते की हत्या

नागौर पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने बताया कि प्रथम दृष्टया मृतक युवक के आरोपी की पत्नी से अवैध संबंध होने की बात सामने आ रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। पुलिस इस मामले में और भी लोगों के शामिल होने की संभावना को लेकर जांच कर रही है।

पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा

मूण्डवा बीसीएमओ डॉ राकेश सिरोही ने बताया कि मूण्डवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में डॉ राजकुमार अधिकारी के नेतृत्व में डाॅ मनोज बिश्नोई व डॉ राजेन्द्र रावल की टीम ने पोस्टमार्टम किया। पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है।

क्या है पूरा मामला

परिजनों के अनुसार मुकेश पिछले बुधवार को घर से गणपति स्थापना में जाने का कहकर निकला था जो वापस घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने आस-पङौस व रिश्तेदारों में खोजने के बावजूद उसका कुछ पता नहीं चलने पर 29 अगस्त को भावण्डा थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई । मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन कर अनुसंधान शुरू किया। अनुसंधान के दौरान मुकेश के घरवालों ने सोहनराम व उसके परिजनों पर हत्या का शक जाहिर किया।

शक के आधार पर मामला दर्ज कर सोहनराम से गहन पूछताछ की गई जिसमें उसने मुकेश की हत्या करना स्वीकार किया। आरोपी ने शव भटनोखा सरहद में खदान के पास दफनाने की जानकारी दी। उसकी निशादेही पर पुलिस की टीम घटना स्थल पहुंची और जेसीबी की मदद से खुदाई करवाई। वहां बोरे में लिपटा युवक का शव बरामद हुआ। शव काफी सड़ चुका था और उसमें से तीव्र बदबू आ रही थी। परिजनों ने मुकेश के रूप में शव की शिनाख्त की। मामले के खुलासे में भावण्डा थानाधिकारी मानवेन्द्र सिंह, कानि. रामेदव व मूलाराम का विशेष योगदान रहा।

इनका कहना..

भटनोखा गांव में सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। आरोपी सोहनराम गालवा को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक मुकेश के परिजनों ने सोहनराम व उसके घर वालों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस इस मामले के हर पहलु की गंभीरता से जांच कर रही है।
-गोपालसिंह ढाका, पुलिस उपाधीक्षक, मूण्डवा

ये भी पढ़ें

जयपुर में लेनदेन विवाद का खौफनाक अंत, युवक की गला घोंटकर हत्या, जेडीए पार्क के जंगल में फेंका शव
जयपुर
Jaipur Crime

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Sept 2025 10:18 am

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Rajasthan Crime: पति के दोस्त से थे पत्नी के अवैध संबंध, निर्मम हत्या के बाद गहरे गड्ढे में दफनाया युवक का शव; 6 दिन बाद ऐसे खुला राज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट