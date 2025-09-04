Rajasthan Crime: पति के दोस्त से थे पत्नी के अवैध संबंध, निर्मम हत्या के बाद गहरे गड्ढे में दफनाया युवक का शव; 6 दिन बाद ऐसे खुला राज

नागौर। राजस्थान के नागौर जिले में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। भावण्डा थाना क्षेत्र के भटनोखा गांव में एक सप्ताह पहले लापता हुए युवक का शव एक खदान के पास गहरे गड्ढे में दफन मिला। पुलिस ने जेसीबी की मदद से शव को बाहर निकलवाया। शव की पहचान भटनोखा निवासी मुकेश गालवा (25) पुत्र भंवरूराम के रूप में हुई है।
शव पोस्टमार्टम के लिए मूण्डवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ले जाया गया, जहां मेडिकल टीम ने शव का पोस्टमार्टम किया। युवक की हत्या कर शव गड्ढे में दफनाया गया था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सूत्रों के अनुसार मृतक मुकेश गालवा व आरोपी करीबी दोस्त थे।
नागौर पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने बताया कि प्रथम दृष्टया मृतक युवक के आरोपी की पत्नी से अवैध संबंध होने की बात सामने आ रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। पुलिस इस मामले में और भी लोगों के शामिल होने की संभावना को लेकर जांच कर रही है।
मूण्डवा बीसीएमओ डॉ राकेश सिरोही ने बताया कि मूण्डवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में डॉ राजकुमार अधिकारी के नेतृत्व में डाॅ मनोज बिश्नोई व डॉ राजेन्द्र रावल की टीम ने पोस्टमार्टम किया। पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है।
परिजनों के अनुसार मुकेश पिछले बुधवार को घर से गणपति स्थापना में जाने का कहकर निकला था जो वापस घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने आस-पङौस व रिश्तेदारों में खोजने के बावजूद उसका कुछ पता नहीं चलने पर 29 अगस्त को भावण्डा थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई । मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन कर अनुसंधान शुरू किया। अनुसंधान के दौरान मुकेश के घरवालों ने सोहनराम व उसके परिजनों पर हत्या का शक जाहिर किया।
शक के आधार पर मामला दर्ज कर सोहनराम से गहन पूछताछ की गई जिसमें उसने मुकेश की हत्या करना स्वीकार किया। आरोपी ने शव भटनोखा सरहद में खदान के पास दफनाने की जानकारी दी। उसकी निशादेही पर पुलिस की टीम घटना स्थल पहुंची और जेसीबी की मदद से खुदाई करवाई। वहां बोरे में लिपटा युवक का शव बरामद हुआ। शव काफी सड़ चुका था और उसमें से तीव्र बदबू आ रही थी। परिजनों ने मुकेश के रूप में शव की शिनाख्त की। मामले के खुलासे में भावण्डा थानाधिकारी मानवेन्द्र सिंह, कानि. रामेदव व मूलाराम का विशेष योगदान रहा।
भटनोखा गांव में सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। आरोपी सोहनराम गालवा को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक मुकेश के परिजनों ने सोहनराम व उसके घर वालों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस इस मामले के हर पहलु की गंभीरता से जांच कर रही है।
-गोपालसिंह ढाका, पुलिस उपाधीक्षक, मूण्डवा