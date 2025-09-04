जयपुर में लेनदेन विवाद का खौफनाक अंत, युवक की गला घोंटकर हत्या, जेडीए पार्क के जंगल में फेंका शव



बता दें कि आमेर के कोठी नांगल सुसावतान निवासी जगदीश प्रसाद मीणा ने 28 अगस्त को अपने दामाद जगदीश नारायण मीणा की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि 27 अगस्त को जगदीश नारायण काम से जयपुर आया था। वह विजेंद्र बसवाल के साथ नीलाम गाड़ियों का काम करता था और कई गाड़ियों के लिए अग्रिम राशि भी दी थी। विजेंद्र न तो गाड़ियां देता और न ही पैसे लौटाता था।