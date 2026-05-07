Kota News : सरकारी अस्पताल की लिफ्ट में फंसे BJP MLA, फिर जो हुआ वो और हैरान करने वाला था !

शिक्षा नगरी कोटा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो मानवता और व्यवस्था दोनों को शर्मसार करने वाली है। एक तरफ अस्पताल की लापरवाही के कारण दो महिलाओं ने दम तोड़ दिया और छह महिलाएं जीवन-मौत के बीच जूझ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इस गंभीर मुद्दे पर फीडबैक लेने पहुँचे भाजपा विधायक संदीप शर्मा खुद अस्पताल की खस्ताहाल लिफ्ट में 15 मिनट तक कैद हो गए। लेकिन हद तो तब हो गई जब लिफ्ट से बाहर आने पर एक जिम्मेदार डॉक्टर ने बेशर्मी से हंसते हुए विवादित बयान दे डाला।